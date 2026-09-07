Mos i shty planet e mëdha vetëm për para – Banka Ekonomike
Se Banka Ekonomike po jep kredi deri në 60.000 për 15 vjet edhe pa garantues
Ëndrrat nuk duhet të presin. Me ofertën e re të Bankës Ekonomike, ju mund të realizoni planet tuaja personale apo familjare me një kredi fleksibile, të thjeshtë dhe pa pengesa.
Pa dokumente të tepërta, vetëm me bashkhuamarrës.
Pse ta zgjidhni këtë kredi?
- Deri në 60,000 EUR financim
- Pa hipotekë
- Pa garantues
- Afat kthimi deri në 15 vjet
- Proces aplikimi i shpejtë dhe i lehtë
Ky është momenti ideal për të përmbushur qëllimet tuaja, qoftë për renovim shtëpie, investim apo arsimim personal
Kjo vetëm kredi nuk është, por është shumë më shumë
Klientët kanë mundësinë të aktivizojnë edhe shërbime shtesë si:
- Kredit Kartel
- Mbitërheqje/Overdraft
- Pako 2
Banka Ekonomike është këtu për t’iu mbështetur me transparencë, shpejtësi dhe shërbim profesional gjatë gjithë procesit të aplikimit.
Kush mund të përfitojë?
Të gjithë individët që marrin paga përmes sistemit bankar në Kosovë, përfshirë:
- Të punësuarit në institucione buxhetore
- Punonjësit e institucioneve dhe kompanive publike
- Të punësuarit në kompanitë private – klientë VIP
A je gati për hapin e radhës?
Vizitoni degën më të afërt të Bankës Ekonomike ose na kontaktoni:
038 500 500 | 049 733 322
Për sugjerime dhe ankesa: kujdesindajklientit@bekonomike.com
E tash mbetet në dorën tënde. Për tu bërë pjesë e kësaj kampanje keni kohë deri më 31 Dhjetor 2026.