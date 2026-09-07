BAU Market tani edhe me pikën e rihapur në Pejë
Krahas fletushkës së re, BAU Market ka rihapur edhe pikën në Pejë, duke vazhduar të jetë më afër klientëve të këtij rajoni. Pika e rihapur ofron një ambient të përshtatshëm për blerje dhe një përzgjedhje të produkteve më të kërkuara për shtëpi, ndërtim, renovim dhe mirëmbajtje.
Rihapja në Pejë është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të BAU Market për të përmirësuar përvojën e klientëve dhe për t’iu ofruar atyre qasje më të lehtë në produkte të ndryshme për çdo nevojë dhe projekt.
BAU Market është i pranishëm në Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Prizren dhe Pejë, duke u mundësuar klientëve nga qytete të ndryshme të përfitojnë nga ofertat e fletushkës së shtatorit.
Me produkte për shtëpi dhe ndërtim, oferta sezonale dhe mundësi fleksibile pagese, BAU Market mbetet destinacioni ku çdo ide mund të shndërrohet në një projekt të realizuar.
Shtatori nis në BAU Market – sezon i ri, ide të reja dhe projekte të reja!