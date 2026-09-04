Banesa juaj pranë detit, në çdo stinë – Holiday In 2
Çfarë do të thoshit nëse ëndrra për shtëpinë pranë detit do të ishte më afër se që e mendoni?
Shtatori vjen me ditë të qeta, pa turma plazhesh dhe me kohë të mjaftueshme për familjen. Pikërisht tani është momenti kur shumë familje fillojnë të mendojnë seriozisht për një gjë: një banesë të tyren, pranë detit, ku të rikthehen jo vetëm në verë, por në çdo stinë të vitit.
Holiday In 2, projekt i Edil Project në Kunes, Shëngjin, e bën këtë ide realitet. Banesa pranë plazhit, ambient i qetë dhe pozitë ideale për familjet që udhëtojnë shpesh mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Pa më shumë kërkim akomodimi çdo vit. Pa më shumë kompromis mbi cilësinë e pushimeve. Vetëm një adresë familjare pranë detit, gati për ju sa herë keni nevojë për të.
Rezervoni vizitën tuaj në Holiday In 2 këtë shtator dhe siguroni vendin ku familja juaj do të kthehet çdo stinë.
Numri kontaktues: +355 69 203 5005
Email: info@edilproject.al
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Uebfaqe: edilproject.al