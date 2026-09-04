Moto Guzzi feston 105 vjetorin me një edicion special
Me rastin e inaugurimit të shtëpisë së re të Moto Guzzi në Mandello del Lario, kompania zbuloi versionin ekskluziv "105th Anniversary", krijuar për të shënuar 105 vjetorin e markës. Ky edicion special nderon njëkohësisht një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Moto Guzzi: hapjen e një kompleksi të ri që kombinon prodhimin, muzeun dhe hapësira kulturore.
Kompleksi i ri është projektuar nga arkitekti amerikan Greg Lynn dhe, përveç fabrikës, përfshin edhe Muzeun e ri të Moto Guzzi, si dhe hapësira të dedikuara për evente dhe vizitorë nga e gjithë bota. Ky do të jetë vendi ku marka do të vazhdojë të krijojë produktet e saj dhe të presë adhuruesit e saj në vitet që do të vijnë.
Dizajni i këtij versioni special është frymëzuar drejtpërdrejt nga arkitektura dhe paleta e ngjyrave e qendrës së re. Do të ofrohet nga tetori 2026 deri në fund të vitit 2027, për modelet Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada dhe V7 Stone.
Të gjitha modelet vijnë me një ngjyrë gri të dedikuar, me shkëlqim sedefi, e cila u jep motoçikletave një pamje moderne, industriale dhe autentike. Kjo ngjyrë plotësohet me detaje të verdha që krijojnë kontrast, të frymëzuara po ashtu nga finiturat e ndërtesës së re.
Ndër elementet më dalluese të edicionit janë:
- Grafika e dedikuar "Moto Guzzi 105th Anniversary", e vendosur vertikalisht në të dyja anët e depozitës së karburantit
- Numri 105, i pozicionuar aty ku zakonisht shfaqet Shqiponja ikonike e markës
- E njëjta grafikë, e riprodhuar edhe në rrethin e rrotës së pasme
- Një sedilje e krijuar posaçërisht për këtë version, me Shqiponjën e stilizuar dhe qëndisje kontrastuese në të verdhë
Modelet e edicionit special "105th Anniversary" shënojnë kështu një kapitull të ri në historinë e Moto Guzzi dhe priten të bëhen shumë të kërkuara nga adhuruesit e markës dhe koleksionistët në mbarë botën.