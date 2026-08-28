Kaosi në Nepal, droni filmoi momentin e shkëputjes së akullnajës që shkaktoi përmbytjet
Kamera e një droni ka kapur momentin kur një akullnajë në Himalaje u shkëput, duke shkaktuar përmbytje vdekjeprurëse në Nepal dhe Tibet.
Videoja kap momentin e rrëshqitjes së dheut pranë majës Langtang Lirung, në një lartësi prej mbi 7,200 metrash.
Konkretisht, kolona pluhuri mund të shihen duke u ngritur në ajër pranë maleve të mbuluara me borë.
Vendndodhja e videove korrespondon me drejtimin e përrenjve që derdhen përgjatë lumit Trisuli, duke shkatërruar fshatra në rrugën e tyre dhe duke lënë qindra të vdekur.
Sipas analizave të imazheve satelitore, shembja e akullnajës shkaktoi një ortek masiv, i cili u shndërrua më pas në një rrjedhë gjigante balte, uji dhe mbetjesh.
Masa e materialit lëvizi me shpejtësi të madhe nëpër lugina, duke goditur zonat e banuara dhe duke shkaktuar përmbytje katastrofike.
Qindra persona kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se 1,000 janë raportuar të zhdukur.