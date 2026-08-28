Mbështetje për fëmijët jetimë në prag të vitit të ri shkollor
Fillimi i vitit të ri shkollor është një periudhë e mbushur me gëzim dhe emocion për çdo fëmijë. Megjithatë, për familjet që përballen me vështirësi ekonomike dhe sociale, sigurimi i çantës, materialeve shkollore dhe veshmbathjeve mund të përbëjë një sfidë.
Duke u nisur nga kjo nevojë, Islamic Relief Kosova ka ndërmarrë edhe këtë vit një iniciativë të veçantë për të mbështetur 2,000 fëmijë jetimë me çanta dhe pajisje shkollore, duke synuar që ata ta nisin vitin e ri shkollor me më shumë gëzim, dinjitet dhe siguri, pa u ndier të ndryshëm nga bashkëmoshatarët e tyre.
Në kuadër të kësaj iniciative, 500 fëmijë jetimë do të kenë gjithashtu mundësinë të zgjedhin rroba të reja në një qendër tregtare. Përmes kësaj mbështetjeje, fëmijëve u mundësohet të përjetojnë edhe gëzimin e përzgjedhjes së veshmbathjes së tyre të re për ditët e para të shkollës.
Për shumë prej këtyre fëmijëve, një çantë e re e pajisur me materiale shkollore ose një palë rroba të reja përfaqësojnë shumë më tepër sesa një dhuratë. Ato janë një shprehje kujdesi, një moment gëzimi dhe një nxitje për ta filluar vitin shkollor me më shumë motivim dhe vetëbesim.
Si mund të ndihmoni ju?
Realizimi i kësaj iniciative varet edhe nga mbështetja e donatorëve. Çdo kontribut, pavarësisht nga vlera, mund të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e përvojës së një fëmije në fillim të vitit të ri shkollor.
Me 15€, ju mund të kontribuoni që një fëmijë jetim të pajiset me çantë dhe materiale shkollore. Përmes mbështetjes suaj, ju mund të kontribuoni gjithashtu që fëmijët të kenë mundësi të zgjedhin rroba të reja.
Ju mund të kontribuoni duke dhuruar përmes:
- Webfaqes: https://donate.islamicreliefkosova.org/
- Xhirollogarisë në NLB: 1708200008014285
- Zyrave tona: Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Pejë, Gjilan, Mitrovicë dhe Kamenicë.
Bëhuni pjesë e kësaj nisme dhe ndihmoniqë 2,000 fëmijë ta nisin vitin e ri shkollor me çanta dhe pajisje të reja,ndërsa 500 prej tyre edhe me rroba të reja.
Sepse, për një fëmijë, një çantë e re, njëpalë rroba dhe ndjenja se dikush kujdeset për të mund të përfaqësojnë shumë mëtepër sesa një ndihmë materiale. Ato mund t'i japin atij besimit dhe dinjitetitpër ta nisur një kapitull të ri me më shumë shpresë.