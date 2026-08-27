Vetëm edhe 4 ditë për ofertat e Ventoro Motors në Vespa dhe modelet e Piaggio Group!
Kampanja e 1-vjetorit të Ventoro Motors by Auto Mita ka nisur të japë rezultate të prekshme. Dhjetëra klientë tashmë kanë shfrytëzuar zbritjet deri në 49% dhe kanë marrë modelin që e kanë dëshiruar prej kohësh. Por koha po ikën: oferta mbyllet më 31 gusht dhe stoku po tkurret çdo ditë.
Klientët që e shfrytëzuan rastin
Dëshmi për këtë janë vetë klientët. G.D. zgjodhi Vespa SuperTech 125, model që e bashkon stilin klasik italian me teknologjinë moderne. L.TH. u vendos për Aprilia Tuono 457, motoçikletë me karakter sportiv dhe dizajn agresiv, ndërsa Agon Myftiu mori Vespa Sprint S Elettrica, versionin elektrik që e sjell frymën ikonike të Vespa-s në një formë të qetë dhe ekonomike.
Këta klientë kanë një gjë të përbashkët: nuk kanë pritur deri në ditën e fundit. E kanë ditur çfarë duan dhe kanë vepruar në kohën e duhur, ndërsa shumë të tjerë ende po hezitojnë dhe rrezikojnë ta humbin modelin që e kanë ëndërruar për shumë kohë.
Me fillimin e shtatorit, kur rikthehet ritmi i punës dhe i shkollës, shumëkush kërkon një arsye për të nisur diçka të re. Një motoçikletë ose skuter mund të jetë pikërisht ai fillim: mënyrë më e shpejtë për t'u lëvizur nëpër qytet dhe një shtytje e mirë për ta nisur vjeshtën ndryshe nga zakonisht.
Shfrytëzoji edhe këto pak ditë të mbetura
Ky është edhe mesazhi kryesor për të gjithë ata që ende e kanë lënë vendimin për më vonë: zbritjet deri në 49% në modele të përzgjedhura Vespa, Piaggio, Aprilia dhe Moto Guzzi vlejnë vetëm deri më 31 gusht, me sasi të limituara në stok.
Modeli që e ke pasur në shënjestër mund të bëhet "I SHITUR" para se ta provosh. Eja në Ventoro dhe bëhu edhe ti pjesë e listës që po rritet çdo ditë.
Për informata: 045 600 456 & 0800 40 444