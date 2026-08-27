Seria Galaxy Z e gjeneratës së 8-të: Teknologjia e palosshme që dyfishon kohën dhe lirinë tuaj
Në botën tonë të përditshme, të bësh vetëm një gjë në të njëjtën kohë duket si një luks i largët. Ne lexojmë lajmet ndërkohë që kthejmë një mesazh urgjent, apo planifikojmë fundjavën ndërsa shohim një video. Për një kohë të gjatë, telefonat tradicionalë na kanë kufizuar duke na detyruar të kalojmë nga njëri aplikacion te tjetri.
Por seria e re e palosshme nga Samsung, e cila përfshin modelet Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 dhe Flip8, i jep fund këtij kufizimi, duke ofruar një format krejtësisht të ri që bazohet në mënyrën se si ne e konsumojmë natyrshëm përmbajtjen. Këto pajisje nuk ofrojnë thjesht ekrane më të mira, por një mënyrë të re të të menduarit dhe të të punuarit, duke bërë që kryerja e shumë detyrave njëkohësisht (multitasking) të kthehet në një përvojë të rrjedhshme dhe pa sforcime.
Hapësira e gjerë ku idetë marrin jetë
Nëse shpesh e gjeni veten duke dashur të kishit një kompjuter me vete për të përfunduar diçka shpejt, modelet Fold janë përgjigjja juaj. Galaxy Z Fold8 Ultra ofron një ekran kryesor masiv prej 8 inç, i cili krijon një hapësirë të gjerë pune, ideale për kryerjen e shumë detyrave në të njëjtën kohë. Në këtë hapësirë, ju nuk i mbyllni aplikacionet, por i mbani ato hapur krah njëri-tjetrit. Përmes mbështetjes së inteligjencës artificiale Gemini, ju mund të përdorni funksionin për të tërhequr dhe lëshuar elemente (drag-and-drop) drejtpërdrejt në pamjen e ndarë të ekranit (Split View). Kjo e thjeshton pafundësisht procesin e punës, duke ju mundësuar të shtoni me lehtësi disa skedarë apo imazhe dhe t'i ktheni ato në përmbledhje audio ose raporte të plota. Çdo gjë bëhet me pak hapa, me transparencë të plotë dhe kontroll të integruar mbi të dhënat tuaja.
Inteligjenca e shpejtë në ekranin e jashtëm
Multitasking nuk do të thotë gjithmonë të punosh në ekrane të mëdha, por ndonjëherë do të thotë të zgjidhësh gjëra me shpejtësi pa e ndërprerë ritmin e ditës. Për këtë, Galaxy Z Flip8 është një mjeshtër i vërtetë. Falë ekranit të tij të jashtëm FlexWindow tërësisht të ridizajnuar, ju keni një ndërfaqe të fuqizuar nga inteligjenca artificiale që ju ofron informacionet dhe veprimet e nevojshme pikërisht në momentin kur ju duhen më shumë. Pa e hapur fare telefonin, funksioni Now Brief ju shfaq sugjerime për hapat e ardhshëm, ndërsa Now Nudge analizon bisedat tuaja për të sugjeruar veprime konkrete, si kontrollimi i orarit apo gjetja e një vendndodhjeje për takimin tuaj. Ju bëni shumë më tepër, thjesht duke parë ekranin e jashtëm të pajisjes suaj më të hollë e më të lehtë.
Më të zgjuar së bashku
Ajo që e bën këtë gjeneratë vërtet unike është mënyra se si inteligjenca artificiale Galaxy AI është optimizuar posaçërisht për secilin prej këtyre formateve të palosshme. Në të gjithë serinë, çdo sugjerim bëhet më i dobishëm dhe çdo veprim bëhet më i lidhur. Kjo nuk është një teknologji që kërkon nga ju të mësoni si ta përdorni, por që mëson se si ju silleni, duke e përshtatur ndërfaqen, ekranet dhe aplikacionet për të eliminuar hapat e panevojshëm. Madje, automatizimi i aplikacioneve përmes AI mbështet tashmë më shumë se 40 aplikacione dhe shërbime, duke ju lejuar të kërkoni restorante ose bileta pa e lënë përgjysmë bisedën tuaj kryesore.
Përjetoni magjinë dhe përfitoni nga ofertat e së ardhmes
Për ta përjetuar vërtet këtë ndryshim rrënjësor në mënyrën se si përdorni telefonin, nuk keni pse të prisni. Aplikacioni Try Galaxy ju lejon të simuloni këtë ndërfaqe të re dhe të provoni nga afër fuqinë e inteligjencës artificiale, drejtpërdrejt në pajisjen tuaj aktuale. Dhe kur të jeni gati të përjetoni lirinë e më shumë se një ekrani, është koha të zhbllokoni kreativitetin tuaj, të bëni më shumë dhe të lodheni më pak.