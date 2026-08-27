Në takimin me Palatovën, Kurti: BE-ja të avancojë aplikimin e Kosovës për antarësim
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të lëvizë përpara me aplikimin e Kosovës për anëtarësim në BE.
Kërkesa u bë gjatë takimit lamtumirës me ushtruesen e detyrës së shefes së Zyrës së BE-së në Kosovë, Eva Palatova.
Kurti theksoi se Kosova pret që aplikimi për anëtarësim të ecë përpara dhe që vendit t’i jepet statusi i kandidatit, duke kërkuar që procesi të bazohet në merita.
Gjatë takimit, kryeministri në detyrë vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe falënderoi Palatovën për kontributin e saj.
Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit 2022, ndërsa ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat.
Në fund të takimit, Kurti i uroi Palatovës suksese në angazhimet e ardhshme profesionale./Telegrafi/