Mbi 5 mijë kandidatë aplikuan për Provimin e Maturës, 4,967 aplikime u aprovuan
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se gjithsej 5,033 kandidatë kanë aplikuar për Provimin e Maturës përmes platformës eKosova, ndërsa pas shqyrtimit dhe verifikimit janë aprovuar 4,967 aplikime.
Provimi i Maturës do të mbahet të shtunën, më 29 gusht 2026, duke filluar nga ora 10:00, në gjithsej 55 qendra të testimit.
Sipas njoftimit të Ministrisë, të gjithë komisionarët dhe administruesit duhet të jenë të pranishëm në qendrat përkatëse një orë para fillimit të provimit, me qëllim të sigurimit të organizimit dhe mbarëvajtjes së procesit.
Ndërkohë, kandidatët duhet të paraqiten në qendrën e testimit të përcaktuar në listat përfundimtare dhe të kenë me vete dokumentin përkatës të identifikimit.
Ministria e Arsimit ka kërkuar nga të gjithë pjesëmarrësit që të respektojnë udhëzimet dhe rregullat e përcaktuara për administrimin e Provimit të Maturës.
Qëllimi, sipas MASh-it, është që procesi të zhvillohet në mënyrë të rregullt, të sigurt dhe të barabartë për të gjithë kandidatët. /Telegrafi/