Shefi i inteligjencës ruse konfirmon takimin me drejtorin e CIA-s gjatë vizitës në Moskë
Drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme Ruse (SVR), Sergey Naryshkin, konfirmoi të enjten se u takua me Drejtorin e CIA-s, John Ratcliffe, i cili vizitoi Moskën në fillim të kësaj jave, transmeton Anadolu.
Në komente për gazetarët në kryeqytetin rus, Naryshkin e përshkroi takimin me Ratcliffe si "asgjë të pazakontë", duke thënë se bisedimet e tyre ishin "pjesë e formatit tonë të punës".
"Gjatë takimit, diskutuam një numër çështjesh që bien në fushëveprimin e shërbimeve të inteligjencës. Dhe fushëveprimi i shërbimeve të inteligjencës është një çështje mjaft delikate dhe specifike", shtoi shefi i SVR-së.
Kremlini konfirmoi të mërkurën se Ratcliffe vizitoi Moskën të martën, vizita e parë nga një shef i CIA-s që nga viti 2021, duke thënë se përfshinte kontakte midis shërbimeve të sigurisë dhe duke i përshkruar kontaktet e tilla si "fenomen pozitiv, proces pozitiv".
Sipas Flightradar24, një avion C-17A Globemaster III i Forcave Ajrore Amerikane fluturoi nga kryeqyteti letonez Riga në Aeroportin Vnukovo të Moskës të martën. Avioni kishte mbërritur dy ditë më parë nga Camp Springs në SHBA, pranë Bazës së Përbashkët Andrews në Maryland, ku shpesh bazohen avionët e Shtëpisë së Bardhë.
Avioni u nis nga Moska dhe u kthye në Riga më vonë po atë mbrëmje, sipas të dhënave të Flightradar24.
CBS News raportoi më vonë, duke cituar burime të njohura me situatën, se drejtori i CIA-s ishte në kryeqytetin rus për takime.
Axios, duke cituar një burim, raportoi se Washingtoni kishte njoftuar Kievin se një delegacion i lartë do të vizitonte Moskën dhe i kishte kërkuar Ukrainës të pezullonte sulmet derisa delegacioni të largohej nga vendi.
Më vonë të mërkurën, presidenti i SHBA-së Donald Trump e karakterizoi vizitën e Ratcliffe në Moskë si "gjysmë rutinë", duke hedhur poshtë raportimet se vizita ishte e lidhur me kërcënime të mundshme ushtarake ruse kundër NATO-s ose Mbretërisë së Bashkuar. /AA/