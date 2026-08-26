Shërbimi Sekret Amerikan heton videon iraniane që kërcënon Barron Trump
Shërbimi Sekret Amerikan ka konfirmuar se po kryen një hetim mbi një video të transmetuar nga media shtetërore iraniane që duket se kërcënon jetën e Barron Trump, djalit më të vogël të Presidentit Donald Trump.
"Shërbimi Sekret Amerikan është në dijeni të videos dhe heton çdo gjë që mund të perceptohet si kërcënim ndaj personave të mbrojtur", tha zëdhënësi i Shërbimit Sekret, Nate Herring në një deklaratë të martën.
"Për shkak të shqetësimit për sigurinë operacionale, ne nuk diskutojmë çështje të inteligjencës mbrojtëse", shtoi Herring, transmeton Telegrafi.
Më herët këtë javë, televizioni shtetëror iranian transmetoi një video që pretendonte se gjurmonte lëvizjet e Barron Trump dhe pretendonte se një shpërblim prej 10 milionë dollarësh (8.5 milionë eurosh) është vendosur për të.
Pamjet, të publikuara nga media të lidhura me IRGC dhe të transmetuara në Kanalin 3 të televizionit shtetëror iranian, titulloheshin "Ku dhe si duhet ta vrasim Barron Trump?".
Ai pretendonte se tregonte vendndodhjen e universitetit të tij, automjetet e tij të shoqërimit dhe pozicionimin e detajit të tij të Shërbimit Sekret, duke pretenduar se lëvizjet e tij janë "monitoruar plotësisht".
Videoja pretendonte më tej se "një vajzë" kishte gjetur një rrugë për të kaluar mbrojtjen e Shërbimit Sekret, ishte ulur me Barron Trump, 20 vjeç, në një takim privat dhe u kishte kaluar informacion krijuesve të programit.
Transmetimi vjen pas një videoje të ngjashme të publikuar nga agjencia e lajmeve Tasnim, e lidhur me IRGC-në, në korrik, me titull "Ku dhe si është e arritshme Melania Trump?", e cila detajonte lëvizjet e Zonjës së Parë të SHBA-së në New York dhe dobësitë e supozuara në sigurinë e saj.
Në fund të majit, New York Post raportoi për një komplot të dyshuar që synonte vajzën e presidentit amerikan, Ivanka Trump.
Të martën, Shërbimi Sekret konfirmoi se tre zyrtarë jo-zbatues të ligjit ishin vendosur në pushim administrativ në pritje të një hetimi për sjellje të mundshme të pahijshme nga Zyra e Përgjegjësisë Profesionale e agjencisë.
Media amerikane raportoi se njëri nga të tre ishte Anthony Guglielmi, drejtori i komunikimit të agjencisë, së bashku me dy zyrtarë të tjerë në pozicione të lidhura me median dhe se pezullimi ishte i lidhur me një hetim penal për informacion të klasifikuar të rrjedhur në media.
Shërbimi Sekret nuk i konfirmoi këto raportime dhe arsyeja aktuale për pezullimet nuk ishte zbuluar zyrtarisht në kohën e publikimit.
Që nga vdekja e Ajatollah Ali Khameneit në sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit që filluan luftën më 28 shkurt, media shtetërore iraniane ka publikuar disa herë materiale që kërcënojnë Trumpin dhe anëtarët e familjes së tij.
Shërbimi Sekret është përballur me shqyrtim të vazhdueshëm pasi Trump ka qenë shënjestër e të paktën tre komploteve për vrasje që nga marrja e detyrës.
Incidenti më publik ndodhi në prill, kur një burrë i armatosur shkeli sigurinë në hotelin Washington Hilton gjatë darkës së Shoqatës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, në të cilën po merrte pjesë Trumpi.
Agjencia është përballur gjithashtu me shqyrtim të hollësishëm për largimin e presidentit amerikan nga samiti i fundit i NATO-s në Turqi, pas raportimeve të medias se Trump u zhvendos nga Air Force One në një avion të veçantë pa u bërë publik, pasi Shërbimi Sekret dhe ushtria amerikane besonin se ai mund të ishte shënjestër e një atentati iranian.
Trump konfirmoi se u largua vetëm pas raportimeve në media se ai kishte marrë pjesë në dredhinë e hollësishme në të cilën disa nga stafi i tij, Shërbimi Sekret dhe gazetarët fluturuan me modelin e vjetër Air Force One, ndërsa ai u fut fshehurazi në një avion ushtarak alternativ për t'u larguar nga Turqia.
Muajin e kaluar, Shërbimi Sekret konfirmoi se një agjent në detajin e sigurisë së JD Vance ishte nën hetim për zbulimin e supozuar të informacionit të ndjeshëm.
Hetimi pasoi një raport të korrikut nga NBC News Now në lidhje me pakënaqësinë midis disa agjentëve për kërkesat e udhëtimit në minutën e fundit të bëra nga Vance dhe familja e tij. Agjencia e përshkroi atë si një hetim administrativ dhe një hetim të mundshëm penal. /Telegrafi/