Avioni që dyshohet se transportonte drejtorin e CIA-s largohet nga Moska, çfarë thonë burimet ndërkombëtare
Një avion që besohet se transportonte drejtorin e CIA-s, John Ratcliffe, është larguar nga Moska, sipas të dhënave të publikuara nga platforma e gjurmimit të fluturimeve Flightradar24.
As Shtetet e Bashkuara dhe as Rusia nuk kanë komentuar mbi fluturimin dhe nuk kanë konfirmuar nëse Ratcliffe ndodhej në bord.
Ratcliffe raportohet se udhëtoi drejt Moskës për bisedime, por ende nuk dihet se me kë është takuar apo cila ka qenë agjenda e vizitës. Udhëtimi përbën vizitën e parë të njohur të një drejtuesi të inteligjencës amerikane në Moskë që nga nëntori i vitit 2021, kur paraardhësi i Ratcliffe, William Burns, zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Rreth tre muaj më vonë, Rusia nisi pushtimin e Ukrainës.
Vizita e befasishme u raportua fillimisht nga mediat amerikane, ndërsa një burim i njohur me çështjen konfirmoi për NBC News se Ratcliffe kishte udhëtuar në Rusi për bisedime.
Më herët, një avion ushtarak amerikan i tipit Globemaster u ul në aeroportin Vnukovo të Moskës, pas një ndalese në Letoni. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale treguan avionin duke zbritur në kryeqytetin rus.
Sipas analistëve, përdorimi i një avioni të tillë ka tërhequr vëmendje të veçantë, pasi Globemaster përdoret zakonisht për transportin e automjeteve dhe pajisjeve gjatë udhëtimeve ndërkombëtare, përfshirë automjetet e blinduara të përdorura për udhëtimet e presidentit amerikan.
Ndërkohë, në Moskë janë parë edhe automjete me targa diplomatike amerikane.
Përmbajtja e bisedimeve mbetet e panjohur. Mes spekulimeve është edhe mundësia që Ratcliffe të ketë përcjellë një propozim lidhur me paqen në Ukrainë, ose një paralajmërim për Moskën në lidhje me zhvillimet e fundit të sigurisë në Gjermani dhe vendet baltike. /euronews/