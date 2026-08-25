Mrekullia e Valdas Dambrauskas, e dërgon klubi e themeluar tetë vite më parë në Ligën e Kampionëve
Valdas Dambrauskas ka shkruar historinë me Sabah, duke e dërguar klubin azerbajxhanas për herë të parë në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve.
Skuadra e drejtuar nga ish-trajneri i Hajdukut realizoi një rikthim të jashtëzakonshëm ndaj Hapoel Be'er Sheva, duke triumfuar me rezultat 5-2 pas vazhdimeve, për të përmbysur humbjen 2-1 nga ndeshja e parë në Izrael.
Sabah ishte pranë eliminimit deri në minutat e fundit. Me rezultatin 2-2, që do t'i siguronte Hapoelit kualifikimin, Tellur Mutallimov shënoi në minutën e 93-të të kohës shtesë, duke ndezur festën në stadium.
Në 30 minutat shtesë, skuadra e Dambrauskas mori kontrollin e plotë të ndeshjes dhe shënoi edhe dy gola të tjerë, duke e mbyllur përballjen me 5-2 dhe duelin me rezultat të përgjithshëm 6-4.
Kështu, Sabah siguroi për herë të parë në histori një vend në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve.
Nga skuadër modeste te kampione e Azerbajxhanit
Ky sukses është kulmi i një pune të jashtëzakonshme të Dambrauskas në Azerbajxhan.
Trajneri lituanez iu bashkua Sabahut me synimin për të ndërtuar një skuadër konkurruese, ndërsa në sezonin e tij të parë të plotë arriti diçka që para mbërritjes së tij dukej pothuajse e pamundur.
Dambrauskas e udhëhoqi Sabahun drejt titullit kampion në Azerbajxhan, duke i siguruar klubit edhe kualifikimin historik në Ligën e Kampionëve.
Sabah, klub i themeluar vetëm në vitin 2017, është ngjitur gradualisht në majat e futbollit azerbajxhanas. Nën drejtimin e Dambrauskas, skuadra ka treguar se nuk ka nevojë për yje të mëdhenj apo buxhet të jashtëzakonshëm për të konkurruar në nivelin evropian.
Një rrugëtim fantastik në Evropë
Sabah e nisi aventurën evropiane si një prej skuadrave jo favorite, por eliminoi njëra pas tjetrës kundërshtarët në kualifikimet e Ligës së Kampionëve.
Skuadra azerbajxhanase kaloi The New Saints nga Uellsi, KuPS nga Finlanda dhe AGF nga Danimarka, përpara se të eliminonte edhe Hapoel Be'er Sheva në fazën e fundit.
Përballja me AGF ishte veçanërisht mbresëlënëse. Pas humbjes në ndeshjen e parë, Sabah reagoi fuqishëm në takimin e kthimit, duke fituar 4-0 dhe duke siguruar kualifikimin.
Rruga e tyre deri në fazën e ligës është edhe më mbresëlënëse duke marrë parasysh vlerën e skuadrës.
Sipas Transfermarkt, Sabah vlerësohet në rreth 17 milionë euro, shumë më pak se shumica e klubeve që marrin pjesë në garën elitare evropiane.
Për krahasim, skuadra me vlerën më të ulët të tregut në Ligën e Kampionëve sezonin e kaluar ishte Slovan Bratislava, me rreth 40 milionë euro.
Debutants Sabah in the Champions League 🎉#UCL pic.twitter.com/cROayI7BsN
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2026
Miliona euro nga UEFA
Kualifikimi në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve do të ketë një ndikim të madh edhe në aspektin financiar për Sabahun.
Vetëm pjesëmarrja në fazën kryesore të garës i garanton klubit rreth 18.62 milionë euro, ndërsa të ardhurat do të rriten edhe përmes rezultateve të arritura në fazën e ligës, fondit të marketingut dhe pikëve të fituara.
Për një klub që vetëm pak vite më parë ishte larg elitës së futbollit evropian, ky është një sukses që mund t'i ndryshojë përgjithmonë perspektivën.
🇦🇿 TARİHİ BAŞARI! SABAH FK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!
• Bu kulüp 8 yıl önce kuruldu.
• İlk kez geçen sezon ligde şampiyon oldu.
• Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.
• Play-off turunda İsrail ekibi Hapoel Sheva'yı eledi.
• Takımın kadro değeri 17 milyon euro.
ALKIŞLAR… pic.twitter.com/KsyFcDcTCm
— FutbolArena (@futbolarena) August 25, 2026
Dhe në qendër të kësaj historie qëndron Valdas Dambrauskas, trajneri lituanez që ka shndërruar Sabahun nga një skuadër modeste në kampione të Azerbajxhanit dhe tashmë pjesëmarrëse në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/