“Duam ta realizojmë ëndrrën për Ligën e Kampionëve”, Milot Avdyli i gatshëm për ta bërë historinë me Celjen
Ish-kapiteni i Kosovës U21 Milot Avdyli thotë se Celje është gati për ta bërë historinë dhe siguroi fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.
Avdyli ishte i jashtëzakonshëm të mërkurën mbrëma për të shënuar një eurogol në barazimin e Celjes ndaj Slovan Bratislavës, kurse javën tjetër do ta kërkojnë avancimin tutje.
Pas supergolit që i siguroi Celjes një barazim të madh, ylli kosovar thotë se e tërë skuadra po bën çmos për ta realizuar ëndrrën.
“Mendoj se jemi pozicionuar mirë në fushë. Pasi shënoi Slovani, kemi marrë kontrollin e lojës dhe kemi shënuar në moment të mirë. Kam pasur shumë hapësirë për të gjuajtur dhe kam përfituar nga kjo”.
“Është sfiduese të luash në këtë stadium. Kundërshtari ka kualitet, tifozët janë të zhurmshëm, por mendoj se të gjithë treguam karakter së bashkua dhe besoj se do ta përsërisim këtë javën e ardhshme”.
“Nuk ka rëndësi se ku luaj, në cilin rol. Dua të ndihmoj ekipin dhe do të bëj gjithnjë më të mirën për të realizuar ëndrrën për kualifikim në Ligën e Kampionëve. Mendoj se jemi në rrugën e duhur për sukses”.
Ndër të tjera, Avdyli ende nuk është ftuar nga ekipi i parë i Kosovës, kësisoj nuk do të ishte befasi nëse Shqipëria përfiton nga situata për ta bindur të vishet “Kuq e Zi”./Telegrafi/