Sulmuesi me prejardhje nga Kosova Arijon Ibrahimovic ka shënuar një gol të bukur në debutim te Augsburgu.

Ylli nga Prizreni realizoi me kokë në fillimin e pjesës së dytë për të barazuar rezultatin ndaj Eintracht Frankfurtit.

Pas një harkimi të bukur, Ibra u gjend në vendin e duhur për të shënuar me kokë duke ndëshkuar portierin mysafir (46’).

Për ta parë golin: VIDEO

Ndërkohë, Ibrahimovic mund të jetë një nga lojtarët e ri të Kosovës qysh në ndeshjet e muajit shtator./Telegrafi/

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