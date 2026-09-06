Arijon Ibrahimovic debuton me gol te Augsburgu, shënon ndaj Frankfurtit
Sulmuesi me prejardhje nga Kosova Arijon Ibrahimovic ka shënuar një gol të bukur në debutim te Augsburgu.
Ylli nga Prizreni realizoi me kokë në fillimin e pjesës së dytë për të barazuar rezultatin ndaj Eintracht Frankfurtit.
Pas një harkimi të bukur, Ibra u gjend në vendin e duhur për të shënuar me kokë duke ndëshkuar portierin mysafir (46’).
Për ta parë golin: VIDEO
Ndërkohë, Ibrahimovic mund të jetë një nga lojtarët e ri të Kosovës qysh në ndeshjet e muajit shtator./Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate