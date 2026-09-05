Mourinho i lodhur nga ylli i ekipit
Aktiviteti i transferimeve të Real Madridit dështoi të sillte një largim për Aurelien Tchouameni, pavarësisht ofertave nga Liga Premier. Mesfushori 26-vjeçar francez ende nuk ka debutuar për Real Madridin këtë sezon, një situatë që e frustron Jose Mourinhon. Lojtari ka qenë i lënduar që nga Kupa e Botës dhe rikthimi i tij do të ndikojë në mesfushën e ekipit, ndërsa Manchester United vazhdon të ruajë interesin e tij.
Situata aktuale e Tchouamenit është për shkak të arsyeve fizike. Francezi humbi ndeshjen hapëse të ligës dhe gjithashtu nuk ishte i disponueshëm për ndeshjet pasuese, për shkak të një dëmtimi që e ka pasur që nga Kupa e Botës 2016.
Mourinho shpjegoi më 29 gusht se preferonte të priste para se ta përdorte atë për të shmangur një rikthim. Trajneri tregoi se Tchouameni është një lojtar i rëndësishëm për planet e tij dhe se rikthimi i tij duhet të ndodhë kur të jetë gati.
Trajneri mbajti të njëjtin qëndrim më 3 shtator, kur pranoi se prania e Tchouamnit kundër Interit në ndeshjen hapëse të Ligës së Kampionëve nuk ishte as e garantuar. Rikthimi i tij do të ishte veçanërisht i rëndësishëm sepse Arda Guler, Bernardo Silva dhe Eduardo Camavinga janë të gjithë të pezulluar për atë ndeshje.
Problemi sportiv lind kur analizohet bashkëjetesa e tij e mundshme me Federico Valverden. Të dy u gjobitën me nga 500,000 euro secili nga Real Madridi në maj, pas procedurave disiplinore të nisura pas një incidenti gjatë stërvitjes.
Situata mund të ndryshojë më vonë nëse gjendja e dobët e Valverdes e detyron Real Madridin të marrë vendime. Cadena SER ngriti pikërisht këtë dilemë: përdorimi i të dy mesfushorëve së bashku mund të zvogëlonte hapësirën e disponueshme për lojtarë si Guler ose Brahim Diaz.
Tregu i transferimeve ofron gjithashtu një rrugë të mundshme largimi. United u interesua për Tchouamenin gjatë verës dhe thuhet se shqyrtoi një marrëveshje me vlerë mbi 100 milionë euro, sipas raporteve të publikuara në korrik. Francezi, megjithatë, nuk kishte ndërmend të largohej nga Santiago Bernabéu.
Tchouameni ka kontratë me Real Madridin deri më 30 qershor 2028 dhe vlera e tij në treg vlerësohet në 70 milionë euro, sipas Transfermarkt. /Telegrafi/