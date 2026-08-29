Trump "trondit" tregun e naftës, arrin marrëveshje historike me Venezuelën për mbi 65 miliardë fuçi
SHBA-të dhe Venezuela kanë rënë dakord për një marrëveshje të madhe nafte, e cila mund t’i japë Uashingtonit kontrollin e më shumë se 65 miliardë fuçive rezerva nafte të Venezuelës.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e njoftoi marrëveshjen në një postim në Truth Social, duke e quajtur atë "marrëveshjen më të madhe të naftës në historinë botërore".
“Ky transaksion historik i dyfishon më shumë rezervat amerikane të naftës, rrit shumë furnizimin tonë me naftë dhe do të ulë ndjeshëm çmimet e gazit për të gjithë amerikanët”, shkroi ai, duke shtuar se kjo gjithashtu do të ndihmonte “të vendoste Venezuelën në një kurs drejt suksesit të jashtëzakonshëm dhe prosperitetit të madh”.
Delcy Rodríguez, presidentja në detyrë e Venezuelës - e cila ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë - më vonë konfirmoi marrëveshjen "historike".
Sipas Rodríguez, marrëveshja "kërkon zhvillimin e 17 fushave strategjike" dhe mund të sjellë investime prej "më shumë se 100 miliardë dollarësh dhe më shumë se 209 miliardë dollarë në taksa për shtetin".
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, e përshëndeti marrëveshjen si një "fitore të madhe si për popullin amerikan ashtu edhe për atë venezuelian".
“Kjo tregon se si politika e jashtme e guximshme e presidentit Trump po nxit fitoret e lëvizjes Amerika e Para: sigurimin e rezervave të qëndrueshme dhe naftës me kosto të ulët në Hemisferën tonë dhe uljen e çmimeve të gazit këtu në vend”, deklaroi ai.
Uashingtoni ka qenë duke e mbajtur nën vëzhgim të afërt Karakasin që kur forcat amerikane kryen një operacion për të kapur ish-udhëheqësin Nicolás Maduro në janar.
Pas operacionit, Trump u zotua të investonte miliarda në Venezuelë dhe tha se kompanitë amerikane do të rindërtonin industrinë e naftës së vendit.