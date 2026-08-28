Trump: Putin nuk do ta sulmojë NATO-n
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se presidenti rus, Vladimir Putin, nuk do të sulmojë një vend të NATO-s, pas raportimeve se drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, i paralajmëroi zyrtarët rusë kundër një sulmi të tillë gjatë një vizite në Moskë në fillim të kësaj jave.
"Ai nuk do të sulmojë një territor të NATO-s", tha Trump ndërsa fliste me gazetarët në Zyrën Ovale.
Kjo ndodhi pasi ai i tha Axios se nuk do të kishte një sulm të tillë dhe pretendoi se Ratcliffe, i cili fluturoi për në Rusi të martën për t'u takuar shkurtimisht me homologët e tij të inteligjencës, nuk ishte dërguar për të dhënë ndonjë mesazh të veçantë.
“Ratcliffe takon homologun e tij rus një herë në gjashtë muaj ose një herë në vit. Ata kanë një marrëdhënie shumë të mirë. Nuk kishte asnjë mesazh dhe nuk kishte asgjë të pazakontë”, deklaroi Trump.
Edhe pse Ratcliffe dhe Alexander Bortnikov, kreu i FSB-së, mund të flasin rregullisht, kjo ishte vizita e parë e njohur e Ratcliffe në Rusi që nga fillimi i mandatit të dytë të Trumpit.
Wall Street Journal kishte raportuar se Ratcliffe u kishte thënë zyrtarëve rusë të mos e përshkallëzonin konfliktin me aleatët e SHBA-së në NATO.
Dje, Ministria e Jashtme e Rusisë i shtoi paralajmërimet e saj ndaj Mbretërisë së Bashkuar, me zëdhënësen Maria Zakharova që tha se Rusia mund të hakmerret ndaj Mbretërisë së Bashkuar duke goditur objektet ushtarake britanike si brenda ashtu edhe jashtë Ukrainës.