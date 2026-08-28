A po afrohet marrëveshja për presidentin? Kurti flet për takimin me Abdixhikun
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka thënë se takimi i radhës me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhikun, do të ndodhë porsa të merren vesh për të.
Kurti u shpreh se shpresojnë në një marrëveshje për një emër konsensual për presidentin.
“Do të ju njoftojmë me kohë porsa të merremi vesh për takimin e radhës dhe shpresojmë edhe për marrëveshje”, tha Kurti, raporton KosovaPress.
Në takimin e fundit mes Kurtit e Abdixhikut, të dy e kanë konfirmuar se për herë të parë kanë folur për emra konkretë.
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