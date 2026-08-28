Cyrihu pret promovimin e librit "Psikologji Klinike" të autores Shqipe Vitija
Komuniteti shqiptar në Zvicër do të ketë mundësinë të njihet nga afër me një kontribut të ri në fushën e shëndetit mendor. Të shtunën, më 5 shtator 2026, në orën 19:00, në ambientet e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Cyrih, do të mbahet promovimi i librit "Psikologji Klinike", shkruar nga Shqipe Vitija.
Eventi organizohet në bashkëpunim me Lidhjen e Mjekëve Shqiptarë në Zvicër (LMSZ), një bashkëpunim që dëshmon interesimin e vazhdueshëm të profesionistëve shqiptarë të fushës mjekësore dhe psikologjike për të nxitur dialogun dhe shkëmbimin e njohurive brenda komunitetit.
Libri "Psikologji Klinike" trajton tema me rëndësi për kuptimin dhe trajtimin e çrregullimeve psikologjike, duke synuar të shërbejë si burim referimi si për profesionistët e fushës, ashtu edhe për një audiencë më të gjerë të interesuar për shëndetin mendor. Promovimi vjen si një hap i rëndësishëm në afrimin e njohurive shkencore me publikun shqipfolës në diasporë.
Ftesa për pjesëmarrje u drejtohet të gjithë atyre që kanë interes për psikologjinë, shëndetin mendor dhe zhvillimet e fundit në këtë disiplinë, si dhe anëtarëve të komunitetit shqiptar në Zvicër që duan të mbështesin nismat kulturore e akademike të bashkatdhetarëve të tyre.
Eventi është i hapur për publikun.
Data: E shtunë, 5 shtator 2026 Ora: 19:00 Vendi: Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Cyrih (Generalkonsulat der Republik Kosova in Zürich) Organizator: Alba Health, në bashkëorganizim me Lidhjen e Mjekëve Shqiptarë në Zvicër (LMSZ)