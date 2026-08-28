“Gratë vriten, shteti hesht”, protestuesit dalin me kërkesa urgjente për mbrojtjen e grave
- 28/08/2026 13:46 - “Gratë vriten, shteti hesht”, protestuesit dalin me kërkesa urgjente për mbrojtjen e grave
- 28/08/2026 13:31 - “Për gratë shtatë ditë është luftë”, Hyseni: Shumë prej nesh na mësohet prej fëmijërisë se jeta jonë është në fije peri
- 28/08/2026 13:17 - Protesta kundër vrasjes së grave, të pranishëm edhe familjarë të gruas shtatzënë që u vra në Malishevë
- 28/08/2026 13:13 - Në protestë edhe Vasfije Krasniqi
- 28/08/2026 13:03- Protestë në Prishtinë kundër vrasjes së grave
Dy rastet e fundit të vrasjes së grave nga bashkëshortët, njëra në Malishevë dhe tjetra në Prizren e kanë rikthyer në vëmendje shqetësimin për sigurinë e grave dhe përhapjen e dhunës në familje në Kosovë.
Në Prizren, një grua e moshës 80 vjeçare u mbyt nga bashkëshorti, duke ia goditur kokën për toke, gjersa i dyshuari ka tentuar edhe ta fshehë ngjarjen, ndërsa një grua në Malishevë, që ishte shtatzënë në javën e 34-të të shtatzënisë u vra nga bashkëshorti.
Këto raste vijnë në një kohë kur në Kosovë, në raportin 24-orësh raportohen vazhdimisht raste të dhunës ndaj grave.
E për të protestuar kundër vrasjes së grave, të premten u mbajt protestë në Prishtinë, ndërsa protestuesit dolën me kërkesa urgjente për shtetin me qëllim të mbrojtjes së grave.
28/08/2026 13:46 - “Gratë vriten, shteti hesht”, protestuesit dalin me kërkesa urgjente për mbrojtjen e grave28/08/2026 13:31 - “Për gratë shtatë ditë është luftë”, Hyseni: Shumë prej nesh na mësohet prej fëmijërisë se jeta jonë është në fije peri
Aktivistja Qëndresa Hyseni në një fjalim para protestuesve ka prezantuar kërkesat për shtetin e që kanë të bëjnë për mbrojtjen e grave.
Hyseni ka renditur disa nga kërkesat e tyre, e që janë urgjente, duke theksuar nevojën për krijimin e një njësie të specializuar për parandalimin e femicidit.
Kërkesat e prezantuara nga Hyseni janë:
Trajtimi i sigurisë së grave si çështje me urgjencë kombëtare, qeveria të krijojë një njësi të specializuar për parandalimin e femicidit, përgjegjësi institucionale dhe funksionalizim të mirëfilltë të zinxhirit institucional që parandalon femicidin, duke përfshirë këtu qendrat për punë sociale.
Po ashtu është kërkuar mirëfinancim të politikave sociale që zbehin pabarazitë gjinore dhe ekonomike që i mbajnë gratë në dhunë, kodifikim të femicidit si vepër e veçantë penale, edukim gjithëpërfshirës në sistemin arsimor që targeton maskulinitetin toksik dhe riformëson marrëdhëniet gjinore mbi parimin e barazisë dhe drejtësisë.
28/08/2026 13:31 - “Për gratë shtatë ditë është luftë”, Hyseni: Shumë prej nesh na mësohet prej fëmijërisë se jeta jonë është në fije peri
Aktivistja Qëndresa Hyseni në një fjalim para protestuesve theksoi se janë në këtë protestë për shkak të vrasjes së grave në vend.
“Jemi dal zemërthyer e të revoltume me bërtit që ky patriarkat që po i shndërron burrat në kriminela po vret gra cep më cep të Kosovës. Kemi dalë se jemi të bindura se ne si gra të këtij vendi po jetojmë në gjendje lufte”, tha ajo.
Tutje, Hyseni theksoi se për gratë 7 ditë është luftë.
“Shumë prej nesh na mësohet prej fëmijërisë se jeta jonë është në fije peri. Jetëgjatësia e dinjitet i trupit e qenësisë tonë varet prej birrave e sistemit patriarkal që e sheh çikën e gruan në shërbim të pushtetit mashkullor...”, tha ajo në protestë.
28/08/2026 13:17 - Protesta kundër vrasjes së grave, të pranishëm edhe familjarë të gruas shtatzënë që u vra në Malishevë
Në protestën kundër vrasjes së grave në Prishtinë të pranishëm janë edhe familjarë të Jetlira Foniqit, gruas shtatzënë që u vra para disa dite në Malishevë.
Protestuesit po mbajnë pankarta “Këtu vritesh veç pse je gru”, “Gra revoltohuni”, “Vrasja nuk ka arsyetim”, "S'ka qetësi pa sigurinë e grave".
28/08/2026 13:13 - Në protestë edhe Vasfije Krasniqi
Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist dhe qytetarë tjerë po protestojnë në Prishtinë kundër vrasjes së grave.
Qytetarët kanë marshuar nga sheshi “Zahir Pajazit”, deri te ndërtesa e Qeverisë së Kosovës.
E pranishme në protestën kundër vrasjes së grave është edhe Vasfije Krasniqi.
28/08/2026 13:03- Protestë në Prishtinë kundër vrasjes së grave
Sot Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist po mban protestën në Prishtinë, duke theksuar se çështja e vrasjes e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare.
“Këtu vritesh veç pse je gru”, “Gra revoltohuni”, “Vrasja nuk ka arsyetim”, "S'ka qetësi pa sigurinë e grave", ishin ndër pankaratat që po mbahen në protestë.