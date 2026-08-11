- 11/08/2026 17:15- Zymer Bytyqi rikthehet në Norvegji, nënshkruan me Kristiansundbk
- 11/08/2026 17:01- The Athletic zbulon prapaskenat: Vinicius Jr e admiroi projektin e Arsenalit, ishte afër ta pranonte ofertën
- 11/08/2026 15:51-Barcelona lë jashtë stërvitjet dy lojtarë të ekipit, për të mos rrezikuar largimin e tyre
- 11/08/2026 15:42-Zyrtare: Enis Neziri, lojtar i ri i Malishevës
- 11/08/2026 15:26-Drita bën goditjen e madhe të veres, nënshkruan me Eduart Rrocën
- 11/08/2026 14:14-Alexis Sanchez te klubi i Major League Soccer
- 11/08/2026 14:13-Zyrtare: Ousmande Diomande, lojtar i ri i Nottingham Forest
- 11/08/2026 14:03-Arsenali hap derën për shitjen e yllit, Man Utd dhe Chelsea gati për transferimin e tij
- Barcelona përjashton transferimin e yllit të madh të Serie A
- Arsenali interesohet për transferimin e yllit të Barcelonës
- Rashford te Arsenali? Legjenda e klubit propozon shkëmbimin befasues me Manchester Unitedin
- Interi është afër marrëveshjes për transferimin e yllit të Anglisë
- Barcelona gjen zëvendësuesin e Araujos, hap bisedimet për mbrojtësin brazilian
- Bie alarmi për transferimin e Rodrit te Barcelona, “Marca” zbulon prapaskenat
- Juventusi synon transferimin e njërit prej yjeve kryesore të Spanjës
- Man City synon transferimin e yllit të Liverpoolit si zëvendësues të Rodrit
- Marca shuan spekulimet për transferimin e yllit të Arsenalit te Real Madrid
- Betejë mes dy gjigantëve të Ligës Premier për transferimin e Adam Wharton
- Arsenali përgatit një transferim të madh nga Chelsea
- Pas dështimit me Vinicius Jr, kë mund të transferojë Arsenali?
- Romelu Lukaku drejt Turqisë, gjithçka pranë marrëveshjes
- Zyrtare: Liverpooli arrin marrëveshjen, Araujo kalon në huazim nga Barcelona
- PSG arrin marrëveshje personale me yllin e Barcelonës
- Zyrtare: Bruno Guimaraes, lojtar i ri i Arsenalit
- Dështon transferimi i Fisnik Asllanit te RB Leipzig
- Man City e shet një rezervistë për 50 milionë euro, plus mban edhe 20 për qind të kartonit
- Agjenti e konfirmon se Rodri informoi Real Madridin që vendimi i tij është t’i bashkohet Barcelonës
- Zyrtare: Yan Diomande, lojtari më i ri i Real Madridit
- Nga heroi i Kupës së Botës te idhulli i Colo-Colos: Vozinha prezantohet para 30 mijë tifozëve
- Salah vesh fanellën e Trabzonsporit, pritet nga një numër i madh tifozësh në Stamboll
- Revolucioni i Fiorentinës: 100 milionë euro për përforcime, synimi është rikthimi mes elitës
- Marc-Andre Ter Stegen zyrtarizohet te klubi i ri
- Zyrtare: Nedim Bajrami kalon te klubi saudit Al Taawoun
- Zyrtare: Fulhami transferon sulmuesin Gonzalo Garcia nga Real Madridi
- Zyrtare: Jordan Henderson, lojtar i ri i Cheseat
- Zyrtare: Chelsea transferon talentin argjentinas Valentin Barcon
- Zyrtare: Juventusi kompleton transferimin e Randal Kolo Muanit
- Zyrtare: Kerim Alajbegovic, lojtar i ri i Juventusit
- Zyrtare: Danny Welbeck, lojtari më i ri i Chelseat
- Dikur llogaritej e ardhmja e Bayern Munichut, tani shqiptari përfundon në ligën e dytë të Tajlandës
- Zyrtare: Maxence Lacroix, lojtar i ri i Chelseat
- Zyrtare: John Stones transferohet te Interi
- Ndodh edhe kjo: Nga liga e dytë në Arabinë Saudite për 80 milionë euro
- Atletico Madridi zyrtarizon blerjen e yllit të PSG-së
- Lojtari që Manchester City nënshkroi për 134 milionë euro prezantohet nga klubi
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- Zyrtare: Berat Gjimshiti largohet nga Atalanta, transferohet në Arabinë Saudite
- Zyrtare: Mirlind Daku, lojtar i ri i Spartak Moskës
- Zyrtare: Bersant Celina transferohet te Al-Ettifaq në Arabinë Saudite
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- Manchester United zyrtarizon mesfushorët, Tielemans dhe Santos
- Zyrtare: Anthony Gordon, lojtar i ri i Barcelonës
- Real Madridi ka kompletuar gjashtë transferime gjatë verës
Afati kalimtar veror ka nisur në Ligën Premier (15 qershor); Serie A (29 qershor); La Liga (1 korrik); Bundesliga (1 korrik) dhe Ligue 1 (1 korrik 2026), ku deri tani janë kryer shumë transferime të mëdha.
Klubet e mëdha evropiane tashmë kanë kryer shumë transferime të mëdha, por edhe shumë tjera janë në proces dhe në kuadër të thashethemeve.
Por, kur do të përfundoj afati kalimtar veror 2026?
Liga Premier e ka afatin kalimtar të martën, më 1 shtator 2026, në ora 00:00 pas mesnate, La Liga do të ketë kohë deri më 1 shtator 2026, në ora 23:59, sipas kohës së Kosovës, teksa Serie A do të kenë kohë deri më 1 shtator 2026, në ora 20:00.
Bundesliga e mbyll ‘merkaton’ më 1 shtator 2026, në ora 20:00, Ligue 1 është 1 shtator 2026, në ora 19:59, sipas kohës lokale, ndërsa afati kalimtar në Turqi qëndron i hapur deri më 4 shtator 2026, në ora 23:59, në Arabi Saudite mund të bëjnë transferime deri më 12 tetor 2026 dhe në MLS (SHBA), afati i dytë i transferimeve në MLS mbyllet më 2 shtator 2026.
Për të gjitha lajmet rreth zërave dhe transferimeve, Telegrafi do t’ju mbajë të informuar minutë pas minute. /Telegrafi/
11/08/2026 17:15- Zymer Bytyqi rikthehet në Norvegji, nënshkruan me Kristiansundbk
Sulmuesi Zymer Bytyqi pas një pauze njëvjeçare si agjent i lirë, është rikthyer në futbollin norvegjez, ku ka nënshkruar me Kristiansundbk.
Ai ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2027, ndërsa edhe ka marrë fanellën me numrin 11.
11/08/2026 17:01- The Athletic zbulon prapaskenat: Vinicius Jr e admiroi projektin e Arsenalit, ishte afër ta pranonte ofertën
Sipas një raportimi të The Athletic, Vinicius Junior ishte seriozisht i joshur nga oferta e Arsenalit dhe projekti i klubit londinez kishte mbështetje të plotë nga drejtuesit.
Arsenali kishte punuar për muaj të tërë për ta realizuar këtë operacion, ndërsa oferta e “Topçinjve” për një periudhë e vendosi Real Madridin në një situatë delikate. Megjithatë, situata ndryshoi pas negociatave intensive mes përfaqësuesve të futbollistit dhe drejtuesve të klubit madrilen.
11/08/2026 15:51-Barcelona lë jashtë stërvitjet dy lojtarë të ekipit, për të mos rrezikuar largimin e tyre
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick ka vendosur t’i lë jashtë stërvitjes dy lojtarë të ekipit të parë, për të mos rrezikuar ndonjë dëmtim, i cili do t’ua pamundësonte largimin këtë verë.
11/08/2026 15:42-Zyrtare: Enis Neziri, lojtar i ri i Malishevës
Malisheva ka njoftuar zyrtarisht nënshkrimin me Enis Nezirin.
"Enis Neziri është lojtari më i ri që i bashkohet skuadrës sonë! 18-vjeçari, i cili luan si sulmues krahu, vjen me një eksperiencë të veçantë nga futbolli anglez".
"Enisi është zhvilluar në akademitë e Southampton, Chelsea dhe Fulham, ndërsa që nga viti 2016 ishte pjesë e Queens Park Rangers, ku vazhdoi rrugëtimin e tij deri te ekipet e grupmoshave të larta", thuhet në njoftim.
11/08/2026 15:26-Drita bën goditjen e madhe të veres, nënshkruan me Eduart Rrocën
Pas emërimit të transferimit Ardian Nuhiu, Drita ka vazhduar edhe me transferime.
Kampioni i Kosovës, Drita ka njoftuar zyrtarisht nënshkrimin me mesfushorin me përvojë nga Shqipëria, Eduart Rroca.
11/08/2026 14:14-Alexis Sanchez te klubi i Major League Soccer
Alexin Sanchez thuhet se ka arritur një marrëveshje personale me Montreal FC në Major League Soccer.
Ylli kilian ka nënshkruar një kontratë dy vjeçare dhe pritet vetëm zyrtarizimi.
11/08/2026 14:13-Zyrtare: Ousmande Diomande, lojtar i ri i Nottingham Forest
Nottingham Forest ka zyrtarizuar transferimin e qendërmbrojtësit Ousmane Diomande nga Sporting Lisbona.
Klubi anglez ka nënshkruar kontratë me lojtarin deri në vitin 2031, teksa transferimi i tij ka kushtuar 40 milionë euro.
11/08/2026 14:03-Arsenali hap derën për shitjen e yllit, Man Utd dhe Chelsea gati për transferimin e tij
Chelsea dhe Manchester Unitedi kanë marrë mundësinë për të transferuar mesfushorin e Arsenalit, Myles Lewis-Skelly, me “Topçinjtë” që raportohet se mund të jenë të hapur për shitjen e tij pas transferimit të Bruno Guimaraes për 75 milionë euro.
Myles Lewis-Skelly, 19-vjeçari i dalë nga akademia e Arsenalit, Hale End, zhvilloi 36 paraqitje për skuadrën londineze sezonin e kaluar, por vetëm në 19 prej tyre ishte titullar.
Lajmi i plotë...
Barcelona përjashton transferimin e yllit të madh të Serie A
Barcelona nuk po mendon për transferimin e sulmuesit të Interit, Lautaro Martinez, si alternativë ndaj Julian Alvarez, pavarësisht raportimeve të fundit që e lidhnin argjentinasin me klubin katalanas.
Sipas të përditshmes spanjolle Diario Sport, Barcelona nuk është duke ndjekur një lëvizje për Martinez dhe nuk e konsideron atë si opsion alternativ në rast se dështon transferimi i Alvarez.
Arsenali interesohet për transferimin e yllit të Barcelonës
Kampioni i Ligës Premier, Arsenali synon të përforcohet më shumë në këtë afat kalimtar të verës dhe tashmë ka etiketuar një yll të madh nga La Liga.
Sipas Diario Sport, Arsenali është i interesuar të nënshkruajë mbrojtësin e Barcelonës, Jules Kounde, në këtë afat kalimtar veror.
Rashford te Arsenali? Legjenda e klubit propozon shkëmbimin befasues me Manchester Unitedin
Ish-mbrojtësi i Arsenalit, Lee Dixon, beson se një marrëveshje shkëmbimi mes sulmuesit të Manchester Unitedit, Marcus Rashford, dhe talentit të “Topçinjve”, Myles Lewis-Skelly, do të kishte kuptim për të dyja klubet.
Dixon këmbëngul se Mikel Arteta do të ishte trajneri ideal për ta rikthyer në formën më të mirë reprezentuesin anglez, veçanërisht në krahun e majtë.
Interi është afër marrëveshjes për transferimin e yllit të Anglisë
Raportet në Itali pretendojnë se Interi është afër arritjes së një marrëveshjeje me klubin e Ligës Premier, Tottenham Hotspur, për transferimin e përhershëm të lojtarit të kombëtares angleze, Djed Spence.
Interi ka qenë në kërkim të një mbrojtësi të krahut të djathtë për të zëvendësuar Denzel Dumfriesin e larguar, klauzola e lirimit të të cilit u aktivizua nga Real Madridi më herët këtë afat kalimtar.
Barcelona gjen zëvendësuesin e Araujos, hap bisedimet për mbrojtësin brazilian
Barcelona po shqyrton mundësinë e transferimit të mbrojtësit brazilian Natan, i cili mund të jetë zëvendësuesi i Ronald Araujos, që pritet të largohet nga klubi katalanas për t’iu bashkuar Liverpoolit.
Sipas gazetares Aline Nastari, emri i Natanit ishte diskutuar më herët brenda Barcelonës, por situata tani ka marrë një tjetër drejtim.
Bie alarmi për transferimin e Rodrit te Barcelona, “Marca” zbulon prapaskenat
Marca ka hedhur poshtë disa raportime se Barcelona është pranë arritjes së një marrëveshjeje me Manchester Cityn për transferimin e Rodrit brenda 48 orëve të ardhshme.
Mediumi spanjoll thekson se Barcelona ka ende shumë punë përpara për të përmbyllur marrëveshjen për mesfushorin spanjoll.
Juventusi synon transferimin e njërit prej yjeve kryesore të Spanjës
Juventusi thuhet se e ka kthyer vëmendjen te portieri i Athletic Bilbaos, Unai Simon, ndërsa vazhdon kërkimin për një numër 1 të ri.
Sipas mediumit italian Tuttomercatoëeb, Bianconerët janë gati të bëjnë një përpjekje për lojtarin spanjoll në orët në vijim, me vlerësimin e tij aktual që besohet të jetë rreth 25 milionë euro.
Man City synon transferimin e yllit të Liverpoolit si zëvendësues të Rodrit
Manchester City po synon transferimin e Alexis Mac Allisterit nga Liverpooli në afatin kalimtar të verës, në rast se humbet shërbimet e Rodrit, ka raportuar një gazetar.
Mac Allister konsiderohet një nga mesfushorët më të mirë në Ligën Premier dhe ndër vite është shndërruar në një prej lojtarëve kryesorë të Liverpoolit.
Marca shuan spekulimet për transferimin e yllit të Arsenalit te Real Madrid
Transferimi i mesfushorit Martin Zubimendi nga Arsenali te Real Madridi këtë verë duke i pamundur dhe zërat rreth një kalimi janë cilësuar tashmë si lajme të rreme apo thashetheme.
Zubimendi është lidhur ditëve të fundit me një rikthim të madh në La Liga, por kësaj radhe te gjiganti spanjoll, Real Madrid, i cili është në kërkim të një mesfushori qendror pas dështimit të transferimit të Rodrit nga Manchester City.
Betejë mes dy gjigantëve të Ligës Premier për transferimin e Adam Wharton
Mesfushori anglez është në radarët e dy gjigantëve të Ligës Premier, por Crystal Palace kërkon një shifër të lartë për ta lënë të lirë.
Manchester City dhe Manchester United kanë shfaqur interes për transferimin e Adam Wharton, mesfushorit të Crystal Palace, gjatë afatit kalimtar të kësaj vere.
Arsenali përgatit një transferim të madh nga Chelsea
Arsenali po shqyrton mundësinë për t'u bashkuar me garën për të nënshkruar me yllin e Chelseat, Pedro Neto, këtë verë. Aktiviteti i transferimeve të Arsenalit është përqendruar në nënshkrimin e një sulmuesi të nivelit të lartë pasi humbi mundësinë e transferimit të Vinicius Jr, i cili rinovoi kontratën e tij me Real Madridin.
Sipas gazetarit Simon Phillips, klubi nga Emirates po e monitoron nga afër yllin portugez, i vlerësuar nga Stamford Bridge me një shumë minimale prej 70 milionë funtesh (82 milionë eurosh) për të filluar negociatat.
Pas dështimit me Vinicius Jr, kë mund të transferojë Arsenali?
Arsenali po hyn në fazën e fundit të afatit kalimtar së verës me disa objektiva të qartë, pasi nuk arriti të realizojë transferimin e shumëpërfolur të Vinicius Junior nga Real Madridi.
“Topçinjtë” kishin ndjekur për një kohë të gjatë brazilianin, por në fund nuk arritën ta bindnin Real Madridin për një marrëveshje.
Romelu Lukaku drejt Turqisë, gjithçka pranë marrëveshjes
Napoli dhe Romelu Lukaku kanë vendosur t’i ndajnë rrugët, me sulmuesin belg që pritet të transferohet te Fenerbahçe për një shumë prej 7 milionë eurosh.
Për të zhbllokuar operacionin u desh ndërhyrja direkte e presidentit të Napolit, Aurelio De Laurentiis.
Zyrtare: Liverpooli arrin marrëveshjen, Araujo kalon në huazim nga Barcelona
Liverpooli ka zyrtarizuar transferimin e mbrojtësit uruguaian Ronald Araujo, i cili i bashkohet klubit nga Barcelona në formë huazimi për sezonin 2026/27.
27-vjeçari do të luajë përkohësisht në “Anfield”, me Liverpoolin që ka përforcuar repartin defensiv përpara fillimit të sezonit të ri.
PSG arrin marrëveshje personale me yllin e Barcelonës
Sulmuesi i Barcelonës, Ferran Torres ka dhënë dritën jeshile për transferimin e tij te Paris Saint-Germain, ndërsa tani priten negociatat mes dy klubeve për tarifën e transferimit.
Paris Saint-Germain ka arritur një marrëveshje me Ferran Torres për kushtet personale të kontratës, duke bërë një hap të rëndësishëm drejt transferimit të sulmuesit spanjoll nga Barcelona.
Zyrtare: Bruno Guimaraes, lojtar i ri i Arsenalit
Arsenali ka përfunduar zyrtarisht nënshkrimin e Bruno Guimaraes nga Newcastle United në një marrëveshje që thuhet se vlen 75 milionë funte apo rreth 88 milionë euro.
Braziliani ka nënshkruar një kontratë katërvjeçare me mundësi zgjatjeje për një sezon tjetër, pasi Arsenali dhe Newcastle arritën një marrëveshje pas negociatave të gjata.
Dështon transferimi i Fisnik Asllanit te RB Leipzig
Transferimi i Fisnik Asllanit te RB Leipzig ka dështuar në momentet e fundit, pavarësisht se marrëveshja mes palëve ishte negociuar dhe konsiderohej praktikisht e përfunduar.
Sipas Sky Sport Deutschland, transferimi është bllokuar për shkak të shqetësimeve mjekësore të evidentuara gjatë procesit të kontrolleve.
Man City e shet një rezervistë për 50 milionë euro, plus mban edhe 20 për qind të kartonit
Leeds United ka konfirmuar transferimin e portierit të Manchester Cityt, James Trafford, për një shumë rekord për një portier anglez.
23-vjeçari ka kompletuar transferimin te klubi nga Elland Road, ku ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare me Leeds United.
Agjenti e konfirmon se Rodri informoi Real Madridin që vendimi i tij është t’i bashkohet Barcelonës
Barcelona ka arritur një marrëveshje të plotë për kushtet personale me Rodrin, pasi i ka dërguar një propozim kontrate përfaqësuesve të mesfushorit spanjoll.
Hapi tjetër do të jenë negociatat me Manchester Cityn, pasi klubi katalunas kërkon të bjerë dakord për një tarifë transferimi dhe të përfundojë marrëveshjen sa më shpejt të jetë e mundur.
Zyrtare: Yan Diomande, lojtari më i ri i Real Madridit
Real Madridi ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e një prej talentëve më të kërkuar të futbollit evropian, Yan Diomande. Klubi madrilen njoftoi se ka arritur marrëveshje me Leipzig për transferimin e sulmuesit anësor, i cili ka nënshkruar kontratë shtatëvjeçare, të vlefshme deri më 30 qershor 2033.
Në komunikatën zyrtare, "Los Blancos" bënë të ditur se 19-vjeçari tashmë është lojtar i tyre, duke i dhënë fund një prej sagave më të mëdha të merkatos së verës.
Nga heroi i Kupës së Botës te idhulli i Colo-Colos: Vozinha prezantohet para 30 mijë tifozëve
Vetëm disa javë pasi i magjepsi tifozët e futbollit në mbarë botën me performancat e tij të paharrueshme në Kupën e Botës 2026, portieri i Kepit të Gjelbër, Vozinha, ka filluar zyrtarisht kapitullin tjetër të karrierës së tij të jashtëzakonshme.
Portieri 40-vjeçar u prezantua si transferimi më i ri i Colo-Colos para më shumë se 30,000 tifozëve në stadiumin ikonik të Santiagos, Estadio Monumental, duke marrë një pritje si hero që pasqyronte popullaritetin e jashtëzakonshëm që ai ka fituar gjatë dy muajve të fundit.
Salah vesh fanellën e Trabzonsporit, pritet nga një numër i madh tifozësh në Stamboll
Mohamed Salah ka mbërritur në Stamboll, ku është pritur nga një numër i madh tifozësh të Trabzonsporit.
Ylli egjiptian është shfaqur për herë të parë me fanellën e klubit turk, duke paralajmëruar fillimin e një aventure të re në karrierën e tij.
Revolucioni i Fiorentinës: 100 milionë euro për përforcime, synimi është rikthimi mes elitës
Fiorentina po kalon një nga verat më ambicioze në historinë e saj. Në vitin kur klubi feston 100-vjetorin e themelimit, drejtuesit kanë investuar rreth 100 milionë euro në afatin kalimtar, me synimin për ta rikthyer skuadrën mes protagonisteve të futbollit italian.
Vetëm Juventusi dhe Milani kanë shpenzuar më shumë se klubi nga Firence gjatë këtij afati kalimtar.
Marc-Andre Ter Stegen zyrtarizohet te klubi i ri
Gjiganti holandez, Ajaxi ka njoftuar nënshkrimin e portierit të Barcelonës, Marc-Andre ter Stegen, në një marrëveshje huazimi për një sezon.
34-vjeçari gjerman nënshkroi kontratën e tij me gjigantët holandezë pasi përfundoi testet mjekësore gjatë fundjavës.
Zyrtare: Nedim Bajrami kalon te klubi saudit Al Taawoun
Nedim Bajrami ka mbyllur aventurën e tij te Rangers. Mesfushori shqiptar është larguar nga klubi skocez dhe është transferuar te Al Taawoun në Arabinë Saudite, me marrëveshjen që tashmë është finalizuar.
Klubi saudit ka zyrtarizuar afrimin e reprezentuesit shqiptar, si huazim me të drejt blerje. Nëse realizohet blerja, ai do të nënshkruajë një kontratë trevjeçare që do ta mbajë në Saudi Pro League deri në vitin 2029.
Zyrtare: Fulhami transferon sulmuesin Gonzalo Garcia nga Real Madridi
Fulhami ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit spanjoll Gonzalo García nga Real Madridi, duke siguruar një nga talentet më premtues të futbollit spanjoll.
22-vjeçari ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare me klubin londinez, e vlefshme deri në verën e vitit 2031, ndërsa Fulhami ka edhe opsionin për ta zgjatur bashkëpunimin edhe për një vit tjetër. Klubi nuk ka bërë të ditur shumën e transferimit.
Zyrtare: Jordan Henderson, lojtar i ri i Cheseat
Chelsea ka konfirmuar transferimin e mesfushorit anglez Jordan Henderson, i cili ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin londinez.
“Blutë” arritën marrëveshje për afrimin e 36-vjeçarit pasi Henderson dhe Brentfordi vendosën me marrëveshje të përbashkët t’i japin fund kontratës, pavarësisht se mesfushori kishte ende një vit të mbetur në marrëveshjen e tij me klubin.
Zyrtare: Chelsea transferon talentin argjentinas Valentin Barcon
Chelsea ka konfirmuar transferimin e Valentín Barco nga Strasbourg, duke përforcuar skuadrën e trajnerit Xabi Alonso para sezonit të ri.
Klubi londinez ka bërë të ditur se 21-vjeçari ka nënshkruar kontratë afatgjatë, ndërsa transferimi u realizua brenda grupit të pronësisë BlueCo, që kontrollon si Chelsean ashtu edhe Strasbourgun.
Zyrtare: Juventusi kompleton transferimin e Randal Kolo Muanit
Randal Kolo Muani është zyrtarisht lojtar i Juventus. Klubi italian ka konfirmuar transferimin e përhershëm të sulmuesit francez nga Paris Saint-Germain, duke i dhënë fund një sage që zgjati për më shumë se një vit.
Juventusi ka arritur marrëveshje me PSG-në për blerjen e kartonit të Kolo Muanit për 38 milionë euro si shumë fikse, ndërsa marrëveshja përfshin edhe 12 milionë euro të tjera në formën e bonuseve të arritshme.
Zyrtare: Kerim Alajbegovic, lojtar i ri i Juventusit
Juventusi ka zyrtarizuar transferimin e talentit boshnjak Kerim Alajbegovic, i cili i bashkohet bardhezinjve me kontratë deri më 30 qershor 2031.
Klubi italian njoftoi se ka arritur marrëveshje me Bayer Leverkusen për transferimin përfundimtar të sulmuesit anësor 19-vjeçar, duke konfirmuar kështu një nga goditjet më premtuese të afatit kalimtar.
Zyrtare: Danny Welbeck, lojtari më i ri i Chelseat
Chelsea ka konfirmuar transferimin e sulmuesit Danny Welbeck nga Brighton.
Ish-sulmuesi i Manchester Unitedit dhe Arsenalit, 35-vjeçar, ka nënshkruar një kontratë dyvjeçare me klubin londinez. Të dy klubet nuk kanë bërë të ditur shumën e transferimit.
Dikur llogaritej e ardhmja e Bayern Munichut, tani shqiptari përfundon në ligën e dytë të Tajlandës
Mesfushori shqiptar, Meritan Shabani ka kompletuar transferimin e tij te klubit Pattaya United, i cili bënë gara në ligën e dytë të futbollit të Tajlandës.
Se futbolli është i paparashikueshëm, këtë e tregon edhe rasti i djaloshit shqiptar, Meritan Shabani.
Zyrtare: Maxence Lacroix, lojtar i ri i Chelseat
Chelsea ka përfunduar zyrtarisht nënshkrimin e lojtarit francez Maxence Lacroix nga Crystal Palace, me qendërmbrojtësin që ka rënë dakord për një kontratë afatgjatë deri në vitin 2032.
Klubi londinez ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e Lacroix për një shifër që po raportohet të jetë 60 milionë euro.
Zyrtare: John Stones transferohet te Interi
Interi ka zyrtarizuar transferimin e mbrojtësit anglez John Stones, i cili ka firmosur një kontratë të vlefshme deri më 30 qershor 2028.
32-vjeçari transferohet në Milano pas një periudhe të jashtëzakonshme te Manchester City, ku u shndërrua në një nga qendërmbrojtësit më të mirë të Ligës Premier nën drejtimin e Pep Guardiolës.
Ndodh edhe kjo: Nga liga e dytë në Arabinë Saudite për 80 milionë euro
West Ham United, një ekipi nga Championshipi e ka shitur sulmuesin anësor Crysencio Summerville në Arabinë Saudite për një shumë të pabesueshme prej 80 milionë eurosh, me holandezin që do ta vazhdojë karrierën e tij në Al-Hilal.
Edhe kjo është e mundur. Një lojtar nga niveli i dytë i futbollit anglez u pagua 80 milionë euro, që do të thotë se sauditët vazhduan të "shpërdornin" paratë në tregun e futbollit.
Atletico Madridi zyrtarizon blerjen e yllit të PSG-së
Kang-in Lee është tani edhe zyrtarisht një lojtar i Atletico Madrid. Koreani, i cili vjen nga Paris Saint-Germain, bashkohet me Rojiblancos si transferimi i tretë i madh i verës dhe pasi kanë qenë një objektiv për disa vite.
Atletico Madridi ka vazhduar me transferime këtë afat kalimtar të verës, pasi trajneri Diego Simeone synon t’i bëjë konkurrencë Barcelonës dhe Real Madridin në garë për titullin e La Ligës.
Lojtari që Manchester City nënshkroi për 134 milionë euro prezantohet nga klubi
Manchester City ka zyrtarizuar transferimin e mesfushorit anglez Elliot Anderson nga Nottingham Forest.
23-vjeçari ka firmosur një kontratë pesëvjeçare, e cila do ta mbajë në “Etihad Stadium” deri në verën e vitit 2031.
Zyrtare: Garancho huazohet te Aston Villa
Aston Villa ka konfirmuar transferimin në formë huazimi të sulmuesit argjentinas Alejandro Garnacho nga Chelsea.
22-vjeçari do të luajë në Villa Park deri në përfundim të sezonit 2026/27, me klubin nga Birminghami që synon të përfitojë nga cilësitë e tij në repartin ofensiv.
Zyrtare: Arsenali përforcon sulmin me Christos Tzolis
Arsenali ka zyrtarizuar transferimin e anësorit Christos Tzolis nga Club Brugge, duke vazhduar përforcimet për sezonin e ri.
Sipas burimeve të ESPN, klubi londinez ka paguar rreth 40 milionë euro për kartonin e futbollistit grek.
Zyrtare: Barcelona transferon Karim Adeyemin
Barcelona ka njoftuar transferimin e Karim Adeyemit, i cili bëhet lojtari më i ri i klubit katalanas deri më 30 qershor 2031.
Sulmuesi gjerman 24-vjeçar mbërrin në 'Spotify Camp Nou' pas marrëveshjes së arritur mes Barcelonës dhe Borussia Dortmundit, duke i dhënë fund negociatave që u zhvilluan në fshehtësi të plotë gjatë javëve të fundit.
Mario Mitaj rikthehet në Evropë, ylli shqiptar transferohet në Serie A
Mario Mitaj është rikthyer në futbollin evropian, pasi mbrojtësi shqiptar është transferuar te Genoa, ku do të luajë në Serie A gjatë edicionit 2026/27.
Klubi italian ka arritur marrëveshje me Al-Ittihadin për huazimin njëvjeçar të 22-vjeçarit, me të drejtë blerjeje në përfundim të sezonit.
Sipas marrëveshjes, Genoa do t’i paguajë klubit saudit 2 milionë euro për huazimin e Mitajt, ndërsa në qershor të vitit 2027 do të ketë mundësinë ta transferojë përfundimisht për 4.5 milionë euro.
Kayserispor bën goditje të dyfishtë shqiptare, zyrtarizon Florent Hasanin dhe Taulant Seferin
Kayserispor ka bërë një lëvizje të rëndësishme në merkato duke zyrtarizuar brenda së njëjtës ditë transferimin e dy futbollistëve shqiptarë, Florent Hasanit dhe Taulant Seferit.
Klubi turk ka njoftuar afrimin e dy sulmuesve, të cilët pritet të forcojnë repartin ofensiv të skuadrës për sezonin e ri në Superligën turke.
Florent Hasani, reprezentues i Kosovës, vjen te Kayserispor pas eksperiencës së fundit me klubin tjetër turk Amed me të cilët në 37 ndeshje realizoi 18 gola dhe pati shatë asistime.
Zyrtare: Mërgim Vojvoda transferohet te Udinese
Mërgim Vojvoda është zyrtarisht futbollist i ri i Udineses. Klubi italian ka konfirmuar transferimin e mbrojtësit të Kombëtares së Kosovës nga Como, duke e prezantuar si një përforcim me cilësi dhe përvojë për repartin defensiv.
31-vjeçari është transferuar me karton të plotë dhe ka nënshkruar kontratë që e mban të lidhur me klubin friulian deri më 30 qershor 2028, me opsion për vazhdimin e bashkëpunimit edhe për një sezon tjetër.
Në komunikatën zyrtare, Udinese e përshkruan Vojvodën si një futbollist shumë të gjithanshëm, i aftë të luajë si në një mbrojtje me katër lojtarë, ashtu edhe në rolin e krahut të djathtë në skemat me pesë mbrojtës. Klubi vlerëson teknikën e tij të mirë dhe prirjen për të kontribuar edhe në fazën sulmuese.
Zyrtare: Berat Gjimshiti largohet nga Atalanta, transferohet në Arabinë Saudite
Berat Gjimshiti i ka dhënë fund aventurës së tij në Serie A, pas transferimit zyrtar nga Atalanta te Al Diriyah në Arabinë Saudite.
Kapiteni i Kombëtares së Shqipërisë është transferuar për shumën e 3 milionë eurove, duke nisur kështu një kapitull të ri në karrierën e tij në futbollin saudit.
Gjimshiti ishte pjesë e Atalantës prej vitesh, ndërsa gjatë qëndrimit në Bergamo u shndërrua në një nga figurat më të rëndësishme të skuadrës, duke mbajtur edhe shiritin e kapitenit.
Zyrtare: Mirlind Daku, lojtar i ri i Spartak Moskës
Klubi i madh rus, Spartak Moska ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e sulmuesit shqiptar, Mirlind Daku, nga Rubin Kazani.
Zyrtarizimi i Dakut te klubi i ri ka ardhur më në fund.
Edhe përkundër shumë pakënaqësive nga ana e tifozëve të klubit, të cilët nuk e duan Dakun në ekip dhe kanë protestuar edhe me parulla dhe thirrje “anti-shqiptare”, Spartak Moska ka kompletuar transferimin e Dakut.
Zyrtare: Bersant Celina transferohet te Al-Ettifaq në Arabinë Saudite
Mesfushori ofensiv i Kosovës, Bersant Celina, ka gjetur skuadrën e re, pasi është transferuar zyrtarisht te Al-Ettifaq në Arabinë Saudite.
Klubi saudit e ka prezantuar 29-vjeçarin përmes kanaleve zyrtare, duke konfirmuar afrimin e tij vetëm pak javë pasi u nda me AIK.
Celina iu bashkua klubit suedez në verën e vitit 2023, fillimisht në formë huazimi, ndërsa gjatë qëndrimit të tij zhvilloi 77 ndeshje në kampionat, duke shënuar 11 gola dhe duke dhuruar 14 asistime. Në fillim të muajit korrik, palët vendosën t'i jepnin fund bashkëpunimit.
Olti Hyseni bën hapin e madh në karrierë, transferohet te gjiganti danez
Sulmuesi shqiptar Olti Hyseni ka kompletuar një transferim të rëndësishëm në futbollin danez, duke iu bashkuar Brondbyt me një kontratë afatgjatë deri në verën e vitit 2031.
Kalimi i 18-vjeçarit te një nga klubet më të njohura në Danimarkë shënon një moment historik edhe për ish-klubin e tij, Sonderjyske.
Transferimi i Hysenit është realizuar për 2.7 milionë euro, duke u bërë kështu shitja më e shtrenjtë në historinë e Sonderjyske.
Zyrtare: Lirim Kastrati transferohet te Kauno Zalgiris
Mbrojtësi i krahut, Lirim Kastrati, ka nisur një aventurë të re në karrierë, pasi është prezantuar zyrtarisht te FK Kauno Žalgiris.
27-vjeçari transferohet te kampioni në fuqi i Lituanisë nga klubi hungarez Diósgyőri VTK, ndërsa në skuadrën e re do të mbajë fanellën me numrin 62.
Kauno Zalgiris u bë i njohur për tifozët kosovarë këtë verë, pasi eliminoi Dritën në raundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve.
Zyrtare: Simon Simoni transferohet te Luzerni
Portieri i Kombëtares së Shqipërisë, Simon Simoni, ka nisur një kapitull të ri në karrierën e tij, pasi është transferuar zyrtarisht te Luzerni, klub që garon në elitën e futbollit zviceran.
21-vjeçari largohet nga Eintracht Frankfurti dhe ka firmosur një kontratë afatgjatë me Luzernin, e cila do ta mbajë në klub deri në verën e vitit 2029.
Simoni iu bashkua Eintracht Frankfurtit në vitin 2023, pasi kishte spikatur me Dinamon e Tiranës, ku zhvilloi 29 ndeshje në ekipin e parë. Gjatë periudhës në Gjermani ai aktivizohej kryesisht me skuadrën e dytë të klubit.
Amir Saipi largohet nga Lugano, transferohet në Spanjë
Portieri i Kombëtares së Kosovës, Amir Saipi, i ka dhënë fund aventurës së tij me Luganon dhe do ta vazhdojë karrierën në futbollin spanjoll.
Klubi zviceran ka konfirmuar largimin e 26-vjeçarit, i cili do të transferohet te CD Castellón, skuadër që garon në kategorinë e dytë të futbollit spanjoll.
Saipi iu bashkua Luganos më 10 shtator 2021 nga Schaffhauseni dhe gjatë pesë sezoneve me fanellën bardhezi zhvilloi 180 ndeshje, duke u shndërruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit.
Lumbardh Dellova i bashkohet kolonisë shqiptare te Amedspor - klubi paguan klauzolën e lirimit
Mbrojtësi i Kosovës, Lumbardh Dellova, është shumë pranë largimit nga CSKA Sofia dhe transferimit te skuadra turke Amedspor.
Sipas raportimeve, klubi nga Diyarbakiri ka vendosur të paguajë klauzolën e lirimit të futbollistit, e cila kap vlerën e 950 mijë eurove.
Amedspor, që së fundmi ka siguruar promovimin në elitën e futbollit turk, thuhet se ka arritur marrëveshje edhe me Dellovën për kushtet personale.
Zyrtare: Albion Rrahmani nënshkruan me klubin e Serie A
Klubi italian, Venezia ka njoftuar zyrtarisht transferimin e sulmuesit kosovar, Albion Rrahmani nga Sparta Praga.
Reprezentuesi i Kosovës ka bërë një hap tutje në karrierën e tij duke u transferuar në kampionatin elitar italian, Serie A.
Është klubi i inkuadruar këtë sezon në Serie A, Venezia, e cila ka njoftuar blerjen e Rrahmanit nga klubi çek, teksa ka nënshkruar kontratë trevjeçare.
Ylber Ramadani transferohet te klubi i Superligës së Turqisë
Mesfushori i Kombëtares së Shqipërisë, Ylber Ramadani është larguar nga Lecce dhe ka nisur një aventurë të re në futbollin turk, pasi nënshkroi kontratë me klubin ARCA Çorum FK.
Ylber Ramadani do ta vazhdojë karrierën në Superligën e Turqisë, pasi është transferuar zyrtarisht te ARCA Çorum FK.
Klubi turk e ka konfirmuar marrëveshjen përmes një njoftimi në kanalet zyrtare, duke bërë të ditur se ka arritur akordin me US Lecce për transferimin përfundimtar të mesfushorit shqiptar.
Zyrtare: Liridon Latifi transferohet në Kazakistan te Kyzylzhar
Klubi nga Kazakistani, Kyzylzhar ka zyrtarizuar transferimin e futbollistit shqiptar Liridon Latifi, i cili do ta vazhdojë karrierën në elitën e futbollit kazak.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi në kanalet zyrtare, ku konfirmohet se palët kanë arritur marrëveshje për një kontratë me kohëzgjatje prej një viti e gjysmë.
“Liridon Latifi është lojtar i ri i klubit të futbollit Kyzylzhar. Klubi i futbollit Kyzylzhar nënshkroi një kontratë njëvjeçare e gjysmë me mesfushorin shqiptar Liridon Latifi”, thuhet në njoftimin e klubit kazak.
Zyrtare: Ermal Krasniqi transferohet te klubi nga Superliga e Turqisë
Sulmuesi anësor nga Kosova, Ermal Krasniqi ka kompletuar transferimin te klubi Amedspor, i cili bën garë në Superligën e Turqisë.
Klubi kurd, Amedspor ka njoftuar sot (e premte) zyrtarisht transferimin e Ermal Krasniqit nga Legia Varshava.
Reprezentuesi 27-vjeçar i Kosovës ka kompletuar huazimin te Amedspor pasi ka kaluar me sukses testet mjekësore.
Zyrtare: Sulmuesi kosovar Ernis Qestaj transferohet te Karlovac
Sulmuesi 19-vjeçar nga Kosova, Ernis Qestaj, ka nisur një kapitull të ri në karrierën e tij, duke u bashkuar me klubin kroat Karlovac, që bën gara në nivelin e dytë të futbollit kroat.
Qestaj vjen te skuadra e re pas ndërprerjes me marrëveshje të kontratës me NK Slaven Belupo. Ai ishte pjesë e klubit nga Koprivnica pasi u transferua në verën e vitit 2024 nga Phoenix i Kosovës.
Gjatë sezonit të fundit, sulmuesi i ri regjistroi 6 paraqitje zyrtare me ekipin e parë të Slaven Belupos – 5 në kampionat dhe 1 në Kupën e Kroacisë.
Zyrtare: Leorat Bega transferohet te Hellas Verona
Skuadra italiane Hellas Verona e ka kompletuar afrimin e mesfushorit Leorat Bega.
Bega ka nënshkruar për tri vite, duke iu bashkuar si agjent i lirë pasi kontrata me ekipin zviceran Stade Nyonnais skadoi në verë.
Verona përmes një komunikate zyrtare e konfirmoi afrimin e Begës, i cili do të provojë ta ndihmojë skuadrën për t’u rikthyer sërish në Serie A.
Zyrtare: Shkëlqim Demhasaj nënshkruan me skuadrën e famshme zvicerane
Klubi zviceran Yverdon Sport ka zyrtarizuar të hënën transferimin e sulmuesit kosovar Shkëlqim Demhasaj.
Sulmuesi 30-vjeçar vjen nga Neuchatel Xamax dhe ka nënshkruar kontratë që do ta mbajë te Yverdon deri në qershor të vitit 2029.
I lindur në Schaffhausen të Zvicrës, Demhasaj ka përfaqësuar Kosovën në nivel ndërkombëtar dhe gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe për Lucernen, Grasshopperin dhe Winterthurin.
Zyrtare: Vedat Muriqi, lojtar i ri i Fenerbaces
Gjiganti turk Fenerbahce pasi njoftoi marrëveshjen e tyre me trajnerin Ismail Kartal drejtpërdrejt në transmetim, zbuloi edhe transferimin e tyre të parë.
Verdhëblutë kanë arritur një marrëveshje me Vedat Muriqin dhe do ta sjellin sulmuesin në Stamboll sonte në mbrëmje.
Manchester United zyrtarizon mesfushorët, Tielemans dhe Santos
Manchester United ka kompletuar dy transferime të mëdha në mesfushë gjatë kësaj vere.
Bëhet fjalë për Youri Tielemans, i cili vjen nga Aston Villa për 41 milionë euro dhe Andrey Santos nga Chelsea për 56 milionë euro.
Zyrtare: Anthony Gordon, lojtar i ri i Barcelonës
Barcelona ka bërë një transferim të madh këtë verë, duke nënshkruar me Anthony Gordon nga Newcastle.
Ylli anglez iu ka kushtuar Blaugranëve plotë 80 milionë euro, teksa ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare.
Real Madridi ka kompletuar gjashtë transferime gjatë verës
Real Madridi ka zyrtarizuar këtë sezon trajnerin e ri, Jose Mourinho, ndërsa pas tij ka kryer edhe gjashtë transferime të mëdha.
Yan Diomande (140 milionë euro), Marc Cucurella (60 milionë euro), Carlos Espi (25 milionë euro), Denzel Dumfires (20 milionë euro) dhe Bernardo Silva e Ibrahima Konate si lojtarë të lirë, janë transferimet e Los Blancos deri tani këtë verë.