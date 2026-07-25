Ndodh edhe kjo: Nga liga e dytë në Arabinë Saudite për 80 milionë euro
West Ham United, një ekipi nga Championshipi e ka shitur sulmuesin anësor Crysencio Summerville në Arabinë Saudite për një shumë të pabesueshme prej 80 milionë eurosh, me holandezin që do ta vazhdojë karrierën e tij në Al-Hilal.
Edhe kjo është e mundur. Një lojtar nga niveli i dytë i futbollit anglez u pagua 80 milionë euro, që do të thotë se sauditët vazhduan të "shpërdornin" paratë në tregun e futbollit.
Summerville luajti mirë për Holandën në Kupën e Botës dhe tani ka nënshkruar për Al-Hilal dhe do të vazhdojë karrierën e tij në Arabinë Saudite në moshën 24-vjeçare.
Al-Hilal Signs Crysencio Summerville For Four Years 📄💙
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026
Anësori ka luajtur 56 ndeshje për West Ham dhe ka shënuar një shifër modeste prej tetë golash që kur iu bashkua klubit dy vjet më parë. Megjithatë, edhe me statistika kaq modeste të performancës, ai u pagua 80 milionë euro.
Kjo është një tjetër shitje e madhe për West Ham. Edhe pse kanë rënë në ligën e dytë, ata tashmë e kanë shitur Matheus Fernandez te Tottenham për 100 milionë euro këtë verë.
Prince Nawaf Bin Saad, Chairman of Al-Hilal Board of Directors, and Dutch star Crysencio Summerville during the signing ceremony 📄💙✍️ pic.twitter.com/VzvwfLf9K4
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026
Summerville përfaqësoi Holandën në Kupën e Botës që përfundoi së fundmi dhe shënoi dy gola, kundër Japonisë dhe Suedisë.
Ai u eliminua në fazën e 1/8-tës nga Maroku, ndërsa për të ishte e interesuara edhe Roma, por shifra e lartë pamundësoi transferimin te klubi i Serie A. /Telegrafi/
Quick Q&A with Summerville ❓🤔 pic.twitter.com/lgHtKwrbkj
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026