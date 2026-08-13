Dinamo City përmbys Audën dhe kualifikohet në ‘play-off’ të Ligës së Konferencës
Skuadra shqiptare Dinamo City ka arritur kualifikimin në ‘play-off’ të Ligës së Konferencës, pasi mposhti në shtëpi ekipin letonez Auda me rezultat të thellë 4-0.
Ishte kjo një përmbysje spektakolare nga ekipi i udhëhequr nga Ilir Daja, pasi në sfidën e parë kishin pësuar humbje me rezultat minimal 1-0.
Serinë e golave për Dinamon e hapi Eridon Qardaku i cili në minutën e 36-të realizoi për rezultatin 1-0.
Pak minuta pa përfunduar pjesa e parë, Qardaku kaloi në rolin e asistuesit duke shërbyer Klevi Qefalinë e realizoi për 2-0.
Vendasit e rritën ritmin e lojës në pjesën e dytë dhe kështu arritën të realizojnë edhe dy herë të tjera.
Për rezultatin 3-0 u përkujdes Malomo Ayodeji që realizoi pas asistimit nga Ruben Richards në minutën e 52-të.
Goli që vulosi fitoren e madhe të Dinamos dhe kualifikimin tutje e realizoi nigeriani David Fadairo në minutëëne 76-të për 4-0./Telegrafi/