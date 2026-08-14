Mesfushori uruguaian i Galatasarayt, Lucas Torreira, i ka kërkuar agjentit të tij që t'i gjejë urgjentisht një ekipi tjetër jashtë Turqisë për shkak të frikës për sigurinë e familjes së tij, pas një incidenti të ri që përfshinte një burrë që dyshohet se është i fiksuar pas gruas së tij dhe që u lirua së fundmi nga burgu.

I njëjti burrë e sulmoi fizikisht Torreirën disa muaj më parë, duke e goditur me grusht dhe duke e kërcënuar se do ta vriste, gjë që çoi në burgosjen e tij.

Menjëherë pas lirimit të tij dje (e enjte), ai shkaktoi një incident tjetër. Këtë herë, shënjestra ishte shoferi i Torreirës, të cilit dyshohet se iu afrua, e sulmoi dhe i tha: "Jam këtu për të përfunduar atë që kam filluar".

I gjithë incidenti ka bërë që lojtari i Galatasarayt të shqetësohet seriozisht për familjen e tij dhe po mendon të largohet nga vendi. Situata pritet të sqarohet në ditët në vijim, veçanërisht nëse vlerësohet se siguria e yllit uruguaian nuk është më e garantuar.

Rruga nga Italia në majë të Turqisë

Torreira e filloi karrierën e tij evropiane në Itali si adoleshent në Pescara. Pas paraqitjeve të tij të para si senior, ai u transferua te Sampdoria, ku u bë një nga mesfushorët më të rëndësishëm me 74 ndeshje të luajtura. Performancat e mira i siguruan atij një transferim te Arsenali në vitin 2018, për të cilin bëri 89 paraqitje dhe fitoi Kupën FA dhe Community Shield.

Ylli i Galatasarayt sulmohet në rrugë, burri pranon se ishte i fiksuar pas të dashurës së tij

Pas Londrës, ai ishte në huazim. Me Atletico Madrid në sezonin 2020/21, ai fitoi La Ligën, ndërsa me Fiorentinën shënoi pesë gola në 35 ndeshje. Ai ka qenë anëtar i Galatasaray që nga gushti i vitit 2022 dhe është bërë një lojtar kyç në Stamboll. Me klubin turk, ai fitoi katër tituj kampionë radhazi, dhe në sezonin 2024/25, ai fitoi edhe kurorën e dyfishtë.

Ai debutoi për ekipin kombëtar të Uruguait në vitin 2018 dhe u shfaq në Kupën e Botës në Rusi po atë vit, ku luajti në të pesë ndeshjet. Ai ka bërë gjithsej 40 paraqitje për ekipin kombëtar. /Telegrafi/

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