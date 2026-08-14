Ylli i Galatasarayt kërkon largimin për shkak të maniakut të fiksuar pas gruas së tij
Mesfushori uruguaian i Galatasarayt, Lucas Torreira, i ka kërkuar agjentit të tij që t'i gjejë urgjentisht një ekipi tjetër jashtë Turqisë për shkak të frikës për sigurinë e familjes së tij, pas një incidenti të ri që përfshinte një burrë që dyshohet se është i fiksuar pas gruas së tij dhe që u lirua së fundmi nga burgu.
I njëjti burrë e sulmoi fizikisht Torreirën disa muaj më parë, duke e goditur me grusht dhe duke e kërcënuar se do ta vriste, gjë që çoi në burgosjen e tij.
Menjëherë pas lirimit të tij dje (e enjte), ai shkaktoi një incident tjetër. Këtë herë, shënjestra ishte shoferi i Torreirës, të cilit dyshohet se iu afrua, e sulmoi dhe i tha: "Jam këtu për të përfunduar atë që kam filluar".
🤯 Lucas Torreira, kendisine saldıran şahsın serbest kalmasının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı!
📎 Sebas Giovanelli pic.twitter.com/cIKE4a3I3J
— Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) August 14, 2026
I gjithë incidenti ka bërë që lojtari i Galatasarayt të shqetësohet seriozisht për familjen e tij dhe po mendon të largohet nga vendi. Situata pritet të sqarohet në ditët në vijim, veçanërisht nëse vlerësohet se siguria e yllit uruguaian nuk është më e garantuar.
Rruga nga Italia në majë të Turqisë
Torreira e filloi karrierën e tij evropiane në Itali si adoleshent në Pescara. Pas paraqitjeve të tij të para si senior, ai u transferua te Sampdoria, ku u bë një nga mesfushorët më të rëndësishëm me 74 ndeshje të luajtura. Performancat e mira i siguruan atij një transferim te Arsenali në vitin 2018, për të cilin bëri 89 paraqitje dhe fitoi Kupën FA dhe Community Shield.
Pas Londrës, ai ishte në huazim. Me Atletico Madrid në sezonin 2020/21, ai fitoi La Ligën, ndërsa me Fiorentinën shënoi pesë gola në 35 ndeshje. Ai ka qenë anëtar i Galatasaray që nga gushti i vitit 2022 dhe është bërë një lojtar kyç në Stamboll. Me klubin turk, ai fitoi katër tituj kampionë radhazi, dhe në sezonin 2024/25, ai fitoi edhe kurorën e dyfishtë.
Ai debutoi për ekipin kombëtar të Uruguait në vitin 2018 dhe u shfaq në Kupën e Botës në Rusi po atë vit, ku luajti në të pesë ndeshjet. Ai ka bërë gjithsej 40 paraqitje për ekipin kombëtar. /Telegrafi/