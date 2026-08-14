“Rënia morale filloi kur gruaja doli nga shtëpia” – kush është predikuesi i shoqëruar nga Policia në Kosovë
Predikuesi islam nga Bosnjë e Hercegovina, Elvedin Peziq, është shoqëruar nga Policia e Kosovës për intervistim informues, para një aktiviteti që ishte planifikuar të mbahej në Vitomiricë të Pejës. Sipas organizatorëve, ai ishte transferuar në një stacion policor në Prishtinë dhe pritej të mbahej deri në gjashtë orë për verifikimin e identitetit.
Peziq kishte hyrë rregullisht në Kosovë përmes pikëkalimit kufitar në Kullë, ndërsa qëllimi i vizitës së tij, sipas organizatorëve, ishte promovimi i një libri. Bashkë me të ishte shoqëruar edhe predikuesi Mithad Qeman, i cili më pas ishte liruar. Aktivitetet e tyre ishin planifikuar në Vitomiricë ( Pejë), Dobrushë ( Istog) dhe më pas në Reçan ( Dragash), shkruan Telegrafi.
Por kush është Elvedin Peziq dhe pse emri i tij ka shkaktuar reagime edhe më herët në rajon?
Peziq prej vitesh është aktiv si predikues islam dhe ka krijuar një audiencë të madhe në rrjetet sociale. Në Facebook numëron mbi 300 mijë ndjekës dhe njihet për komentet dhe këshillat e tij fetare, por edhe për qëndrime që disa herë kanë nxitur polemika në Bosnjë e Hercegovinë shkruan Klix.ba
Ai përshkruhet si predikues konservator që identifikohet me rrymën selefiste shkruajnë mediat boshnjake.
Një nga polemikat më të mëdha lidhej me deklaratat e tij për rolin e gruas në shoqëri.
Në vitin 2021, Peziq kishte shkaktuar reagime të shumta pasi kishte deklaruar se, sipas tij, rënia morale e shoqërisë perëndimore kishte filluar kur gruaja ishte larguar nga shtëpia dhe ishte bërë “gjithçka tjetër përveçse nënë”. Deklarata kishte nxitur kritika të forta në rrjetet sociale dhe debat mbi të drejtat e grave, arsimimin dhe pjesëmarrjen e tyre në jetën profesionale e shoqërore.
“Shoqëria perëndimore u rrënua moralisht në momentin kur gruan e nxorën nga shtëpia dhe kur gruaja u bë gjithçka tjetër përveçse nënë”, kishte shkruar ai në një status në Facebook transmeton Telegrafi.
Ndaj këtyre qëndrimeve kishte reaguar edhe Bashkësia Islame e Bosnjë e Hercegovinës, e cila kishte vlerësuar se pikëpamje të tilla nuk janë në përputhje me mësimet islame për të drejtat dhe detyrimet e grave myslimane.
Peziq më pas kishte mbrojtur qëndrimet e tij, duke argumentuar se kritikat ndaj modelit të familjes dhe shoqërisë moderne nuk vijnë vetëm nga qarqet fetare, por edhe nga autorë dhe mendimtarë perëndimorë.
Shoqërimi i tij nga Policia e Kosovës e ka rikthyer kështu në vëmendje profilin dhe deklaratat kontroverse që e kanë përcjellë prej vitesh në Bosnjë e Hercegovinë dhe në rajon. Deri në informacionet e publikuara, bëhet fjalë për shoqërim për intervistim dhe verifikim, ndërsa nuk është konfirmuar se ndaj tij është ndërmarrë masë arresti.
Për këtë ka shkruar edhe gayetari Enver Robelli duke dhënë detaje shtesë.
Informatë zyrtare deri tani nga Policia e Kosovës ende nuk ka, por janë publikuar pamjet e shoqërimit të tij. Telegrafi ka kontaktuar me Policinë dhe do t’ju mbaj të informuar./Telegrafi/.