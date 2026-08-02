Zyrtare: Chelsea transferon talentin argjentinas Valentin Barcon
Chelsea ka konfirmuar transferimin e Valentín Barco nga Strasbourg, duke përforcuar skuadrën e trajnerit Xabi Alonso para sezonit të ri.
Klubi londinez ka bërë të ditur se 21-vjeçari ka nënshkruar kontratë afatgjatë, ndërsa transferimi u realizua brenda grupit të pronësisë BlueCo, që kontrollon si Chelsean ashtu edhe Strasbourgun.
Barco vjen në “Stamford Bridge” pas një sezoni të suksesshëm në Ligue 1, ku arriti të tregojë fleksibilitetin e tij duke luajtur në disa pozicione, si në mesfushë ashtu edhe në krahun e majtë të mbrojtjes.
Argjentinasi fillimisht iu bashkua Strasbourgut në formë huazimi nga Brighton, përpara se transferimi të bëhej i përhershëm. Gjatë sezonit të fundit ai zhvilloi 43 paraqitje, duke kontribuar me tre gola dhe nëntë asistime.
Paraqitjet e tij në Francë i siguruan edhe vëmendjen e Kombëtares së Argjentinës, për të cilën ka marrë ftesën në nivelin senior.
Barco tani bëhet pjesë e projektit të ri të Chelseat nën drejtimin e Xabi Alonsos, i cili synon të ndërtojë një skuadër konkurruese për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/