OVL-UÇK reagon ndaj nderimit të njësive serbe: Po glorifikohen mohuesit e krimeve të luftës
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka reaguar pas nderimit të njësive ushtarake serbe, duke e cilësuar këtë veprim si institucionalizim të mohimit të krimeve të luftës dhe mbrojtje të pandëshkueshmërisë.
Në një reagim publik, OVL-UÇK ka deklaruar se nderimi i njësive ushtarake serbe në një kohë kur, sipas saj, Serbia vazhdon të mos hapë arkivat shtetërore dhe të mos zbardhë provat për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, nuk mund të shihet si akt përkujtimor.
Sipas organizatës, një veprim i tillë përbën përpjekje për të mohuar të vërtetën historike dhe për të relativizuar përgjegjësinë për krimet e luftës.
“E vërteta nuk mund të fshihet përmes medaljeve, nderimeve shtetërore apo rishkrimit të historisë”, ka theksuar OVL-UÇK.
Kjo organizatë ka kërkuar që Serbia të hapë arkivat ushtarake dhe policore, si dhe të kontribuojë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
OVL-UÇK ka ritheksuar se Kosova do të vazhdojë të kërkojë drejtësi, të vërtetën dhe llogaridhënie për krimet e luftës, duke paralajmëruar se heshtja ndaj glorifikimit të njësive serbe, sipas saj, vetëm e forcon mohimin e krimeve.
Reagimi vjen pas veprimeve për nderimin e njësive ushtarake serbe, të cilat nga OVL-UÇK janë parë si vazhdimësi e narrativave që, sipas saj, synojnë të minimizojnë përgjegjësinë e strukturave shtetërore serbe për krimet e kryera në Kosovë.