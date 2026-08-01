Dennis Buzukja mposhtet në Beograd, vendimi i gjyqtarit shkakton polemika të mëdha
Një fund dramatik dhe kontrovers ka shoqëruar përballjen në UFC Beograd, ku Bogdan Grad mposhti Dennis Buzukjan pas një vendimi të diskutueshëm të gjyqtarit. Dueli ishte i luftuar deri në sekondat e fundit, por përfundimi i tij la shumë pikëpyetje, pasi luftëtari shqiptar pretendoi se nuk kishte dhënë dorëheqje.
Të dy luftëtarët hynë në kafaz në kërkim të një rikthimi, pasi kishin bilance negative në UFC. Gradi kishte një rekord prej 1-2, ndërsa Buzukja 1-4, me të dy sportistët që vinin pas dy humbjeve radhazi.
Buzukja nisi më mirë në këmbë, duke gjetur disa goditje me duar, por Grad shpejt tregoi planin e tij duke kërkuar luftën në tokë. Luftëtari austriak arriti një rrëzim të hershëm, por nuk arriti ta mbante gjatë Buzukjan në dysheme.
Me rikthimin në këmbë, të dy shkëmbyen goditje. Grad ishte më agresiv duke ecur përpara dhe duke kërkuar kombinime, ndërsa Buzukja iu përgjigj me goditje të pastra, sidomos me shkelma në këmbë dhe goditje në trup.
The controversial submission ending as Bogdan Grad tries to finish the arm triangle!
Dennis Buzukja protests right away and he may have a case.#UFCBelgrade
pic.twitter.com/h6MLo7M9Ru
— Consensus Score (@ConsensusScore) August 1, 2026
Një tentativë për rrëzim nga Gradi u ndal, por ai vazhdoi presionin. Një goditje rrotulluese u bllokua nga Buzukja, por pak më vonë Grad arriti ta rrëzojë kundërshtarin pas një aksioni tjetër. Ai u pozicionua sipër dhe kërkoi përfundimin me dorëzim, ndërsa Buzukja u mbrojt duke rikthyer pozicionin në gjysmë-gardë.
Raundi i dytë nisi përsëri me Gradin që tentoi ta lidhte Buzukjan pranë kafazit. Megjithatë, këtë herë Buzukja u mbrojt më mirë dhe arriti të rikthehej në qendër të oktagonit.
Ajo që ndodhi më pas shkaktoi polemika. Gjyqtari vendosi ta ndërpresë duelin, duke konsideruar se Buzukja kishte dorëzuar me tap-out.
Dennis Buzukja makes the mistake of moving in the opposite direction, giving Bogdan Grad the space to finish the arm-triangle choke. He protests the tap. #UFCBelgrade pic.twitter.com/vjwdtzg3kG
— James (@JamesWambuaX) August 1, 2026
Luftëtari shqiptar reagoi menjëherë duke kundërshtuar vendimin, duke pretenduar se nuk kishte dhënë dorëzim.
Pamjet e përsëritura treguan se ekzistonte mundësia që lëvizja e dorës së Buzukjas të ishte keqinterpretuar si një "tap", ndërsa ai në fakt po tentonte të shtynte gjurin dhe të përmirësonte pozicionin.
Megjithatë, vendimi mbeti në fuqi dhe Bogdan Grad u shpall fitues i duelit./Telegrafi/