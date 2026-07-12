McGregor pëson humbje të rëndë në rikthim, Holloway e mposht pas disa sekondash
Rikthimi i shumëpritur i Conor McGregor në oktagon nuk shkoi sipas planit. Irlandezi u mposht nga Max Holloway me nokaut teknik në raundin e parë në duelin kryesor të mbrëmjes së UFC 329.
Lufta praktikisht mori fund që në sekondat e para. McGregor pësoi një dëmtim serioz në gju teksa tentoi një goditje të lartë me këmbë, duke e lënë të pafuqishëm për të vazhduar normalisht. Holloway përfitoi nga situata dhe e mbylli meçin me TKO.
Për Hollowayn, kjo ishte paraqitja e parë në kategorinë welterweight (77 kg), ndërsa fitorja ndaj një emri si McGregor i dha një sukses të madh në debutimin e tij në këtë peshë.
The kick that led to the ending 😢 😭 #UFC329
It just wasn't meant to be for Conor McGregor... pic.twitter.com/wXEdPnH19t
— UFC Europe (@UFCEurope) July 12, 2026
Interesant është fakti se dy luftëtarët ishin përballur edhe më shumë se një dekadë më parë, kur McGregor kishte triumfuar ndaj Hollowayt.
Edhe në atë duel, irlandezi kishte pësuar një dëmtim në gju, por këtë herë pasojat pritet të jenë shumë më të rënda dhe ta mbajnë larg oktagonit për një periudhë të gjatë.
CONOR MCGREGOR BLEW OUT HIS KNEE AND THE FIGHT IS STOPPED 😳#UFC329 pic.twitter.com/8GC76vQmHU
— Mcgregor Forever (@mcgregorufc22) July 12, 2026
Pas fitores, Holloway la të hapur mundësinë e një trilogjie me McGregorin, duke kujtuar se tashmë bilanci mes tyre është 1-1.
"Do ta bëj të mendojë se mund të rikthehet edhe një herë, që të ndeshemi sërish në fund të vitit", kishte deklaruar Holloway para meçit.
Conor McGregor has suffered an injury in the very first round. #UFC329 pic.twitter.com/pVTPLjLcTD
— UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) July 12, 2026
Edhe pse shpërblimet financiare për luftëtarët nuk janë bërë publike, eventi UFC 329 raportohet se ka gjeneruar rreth 25 milionë dollarë të ardhura vetëm nga shitja e biletave, duke konfirmuar se McGregor mbetet një nga emrat më tërheqës në sport edhe pas humbjes. /Telegrafi/