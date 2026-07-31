Bajrami flet pasi Abdixhiku mbeti kryetar i LDK-së
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka reaguar pas përfundimit të kuvendit për shkarkimin e kryetarit Lumir Abdixhikut.
Ajo ka pranuar se ishte pjesë e delegatëve që kërkuan ndryshim në LDK.
"Po, unë isha në mesin e 152 delegatëve që besuam se LDK-së i duhet ndryshimi, por ishin 170 të tjerë, të cilët mbrëmë patën mendim ndryshe", ka shkruar Bajrami.
Ajo ka theksuar se vendimi i shumicës duhet respektuar dhe se proceset demokratike janë ato që përcaktojnë drejtimin e një partie.
"Në shtëpinë e demokracisë, gjithmonë fiton demokracia", është shprehur deputetja e LDK-së.
Në fund të reagimit të saj, Bajrami ka uruar partinë duke shkruar "Urime, LDK!".
Ndryshe, Abdixhiku i ka mbijetuar nismës për shkarkimin e tij nga kreu i LDK-së, duke siguruar mbështetjen e shumicës së delegatëve në Kuvendin e jashtëzakonshëm të partisë.
Kujtojmë se 170 delegatë votuan kundër shkarkimit të Abdixhikut, duke mbështetur vazhdimin e mandatit të tij si kryetar. Ndërkaq, 152 delegatë votuan për shkarkimin, ndërsa pesë fletëvotime u shpallën të pavlefshme. /Telegrafi/