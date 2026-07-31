Banorët ilegalë të një objekti në Cyrih shkaktojnë konflikt diplomatik mes Zvicrës dhe Maqedonisë së Veriut
Një grup personash që kanë uzurpuar një ndërtesë në qytetin zviceran të Cyrihut kanë shkaktuar një përplasje diplomatike me Maqedoninë e Veriut.
Objekti i uzurpuar ndodhet në një zonë të qytetit dhe sipas raportimeve lidhet me një pronë që ka pasur lidhje me shtetin maqedonas.
Banorët ilegalë të ndërtesës kanë ngritur tensione pasi kanë refuzuar të largohen, duke e kthyer çështjen nga një problem lokal në një çështje me përmasa diplomatike, shkruan 20min.
Autoritetet maqedonase kanë reaguar ndaj situatës, duke kërkuar sqarime dhe duke ndjekur zhvillimet lidhur me statusin e pronës.
Ndërkohë, autoritetet zvicerane po përballen me presion për të gjetur një zgjidhje ligjore.
Uzurpimi i objekteve të braktisura ose të papërdorura është një fenomen që ka ekzistuar prej vitesh në disa qytete evropiane, ku aktivistë dhe grupe të ndryshme përdorin këto hapësira për strehim ose aktivitete sociale.
Rasti në Cyrih ka marrë vëmendje të veçantë për shkak të përfshirjes së një prone të lidhur me një shtet të huaj dhe mundësisë që çështja të ndikojë në marrëdhëniet diplomatike mes Zvicrës dhe Maqedonisë së Veriut. /Telegrafi/