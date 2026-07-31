Pamjet ngrenë dyshime, Maroku 'shkaktoi' krizën e migrantëve në Spanjë
Një video e publikuar në rrjetet sociale pretendohet se tregon pjesëtarë të Xhandarmërisë Mbretërore të Marokut duke qëndruar pranë, ndërsa kamionë me të rinj zbarkojnë afër kufirit me enklavën spanjolle Ceuta, gjatë valës së fundit të kalimeve masive të migrantëve.
Pamjet, të cilat ende nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, kanë nxitur reagime dhe pyetje lidhur me mënyrën se si u menaxhua situata në anën marokene të kufirit.
Kriza në Ceuta ka shkaktuar alarm në Spanjë, pasi mijëra persona tentuan të hynin në territorin spanjoll duke kaluar barrierat kufitare ose duke notuar drejt brigjeve të enklavës.
Për shkak të fluksit të madh, Madridi mobilizoi forcat e armatosura për të ndihmuar policinë dhe autoritetet lokale në kontrollin e situatës. Në zonë u vendosën njësi ushtarake, patrulla detare dhe mbështetje ajrore.
Autoritetet spanjolle kanë raportuar viktima gjatë përpjekjeve për kalimin e kufirit, ndërsa qendrat e pritjes për migrantët janë përballur me mbingarkesë.
Incidenti ka rritur tensionet politike në Spanjë, ku opozita ka kërkuar shpjegime nga qeveria për menaxhimin e krizës. Ndërkohë, analistët kanë ngritur mundësinë që lehtësimi i kontrolleve nga ana e Marokut të ketë lidhje me mosmarrëveshje dhe zhvillime diplomatike mes dy vendeve.
Qeveria spanjolle ka deklaruar se vazhdon bashkëpunimin me autoritetet marokene për kontrollin e kufirit dhe frenimin e migracionit të paligjshëm. /Telegrafi/