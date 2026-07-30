Sigurimi i biznesit me NOVATRA Vermögensberatung AG
Çdo biznes përballet me rreziqe që mund të ndikojnë në financa, reputacion dhe vazhdimësinë e punës. Pretendimet për dëme, gabimet profesionale, mosmarrëveshjet ligjore apo mospagesat nga klientët mund të krijojnë shpenzime të larta dhe të cenojnë stabilitetin e kompanisë.
Për këtë arsye, NOVATRA Vermögensberatung AG këshillon bizneset në Zvicër për përzgjedhjen e sigurimeve që përshtaten me veprimtarinë, strukturën dhe përgjegjësitë e tyre. Një analizë e hershme e rreziqeve mund ta ndihmojë kompaninë të shmangë pasoja të mëdha financiare.
Si broker i pavarur i sigurimeve, NOVATRA Vermögensberatung AG nuk është e lidhur me një kompani të vetme sigurimesh. Ne krahasojmë ofertat e siguruesve të ndryshëm dhe rekomandojmë zgjidhjen që i përshtatet më së miri veprimtarisë, rreziqeve dhe nevojave të çdo biznesi. Kjo u mundëson kompanive të përfitojnë mbrojtje optimale dhe kushte konkurruese.
Sigurimi i përgjegjësisë civile të biznesit mbulon dëmet personale dhe materiale që mund t’u shkaktohen palëve të treta gjatë veprimtarisë së kompanisë. Ndërsa për profesionet këshilluese, mjekësore dhe teknike, sigurimi i përgjegjësisë profesionale ofron mbrojtje ndaj dëmeve financiare që mund të lindin nga gabimet profesionale, këshillimi i pasaktë ose shkelja e detyrimeve.
Drejtuesit dhe anëtarët e bordeve mund të përballen gjithashtu me pretendime personale për vendimet e marra gjatë ushtrimit të funksionit. Sigurimi D&O ofron mbrojtje në këto raste, ndërsa sigurimi i mbrojtjes ligjore mbulon shpenzimet që lidhen me avokatët, gjykatat dhe procedurat në çështje pune, kontraktuale ose tatimore.
NOVATRA këshillon bizneset edhe për mbrojtjen nga mashtrimet e brendshme, mospagesat e klientëve dhe humbjet nga falimentimet. Garancitë dhe kaucionet, ndërkohë, u mundësojnë kompanive të përmbushin detyrimet kontraktuale pa bllokuar likuiditetin e nevojshëm për zhvillimin e biznesit.
Mos prisni që një situatë e papritur të ndikojë në funksionimin e kompanisë suaj. Rezervoni një këshillim falas me NOVATRA Vermögensberatung AG dhe informohuni për sigurimet që mund t’i ofrojnë biznesit tuaj më shumë mbrojtje dhe siguri financiare.
Këshillimi është falas, pa obligime dhe ofrohet në gjuhën shqipe, gjermane dhe angleze, në mënyrë që çdo klient të marrë zgjidhjen më të përshtatshme për biznesin e tij.
Për këshillim dhe informacione shtesë, NOVATRA Vermögensberatung AG mund ta kontaktoni përmes këtyre kanaleve:
Numri kontaktues: +41 44 774 30 30
Email: info@novatra-vb.ch
Website:https://www.novatra-vb.ch/sq/