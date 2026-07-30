Nafta më lirë se dje, MINT publikon çmimet e reja të derivateve për sot
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për ditën e sotme.
Sipas vendimit të MINT-it, çmimi maksimal i lejuar i naftës është 1.73 euro për litër, ndërsa benzina do të kushtojë deri në 1.51 euro për litër.
Ndërkohë, çmimi i gazit mbetet i pandryshuar, me 0.60 euro për litër.
Çmimet e reja të derivateve hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe vlejnë për 24 orë. /Telegrafi/
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