Vendoset gurthemeli i Parkut Industrial në Livadicë të Podujevës
Në Livadic të Podujevës është vendosur gurthemeli i Parkut Industrial, një projekt që synon të krijojë hapësirë të re për zhvillimin e bizneseve, rritjen e prodhimit vendor dhe tërheqjen e investimeve.
Në ceremoninë e gurthemelit morën pjesë kryeministri Albin Kurti, ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari-Lila, si dhe kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi.
Kurti tha se përmes parqeve industriale synohet forcimi i prodhimit vendor dhe krijimi i sa më shumë produkteve “Made in Kosova”.
“Ta forcojmë prodhimin vendor dhe të krijojmë sa më shumë produkte ‘Made in Kosova’, kështu që jo vetëm t’i zëvendësojmë importet, por edhe të rrisim eksportet në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare”, tha Kurti, raporton Telegrafi.
Ai theksoi se Parku Industrial në Livadicë është një hap konkret drejt krijimit të kushteve për investime dhe zhvillim ekonomik në Podujevë.
“Nisja e këtij investimi në Podujevë është një hap konkret drejt këtij vizioni, duke krijuar një bazë të re për investime, prodhim dhe zhvillim ekonomik në këtë pjesë të Kosovës”, u shpreh Kurti.
Kryeministri tha se parku është menduar për bizneset vendore që synojnë zgjerimin, por edhe për investitorët nga diaspora dhe jashtë vendit.
“Parqet industriale të gjelbërta janë të menduara për bizneset vendore që duan të zgjerohen, për qytetarët nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët që shohin mundësi për ta zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës”, deklaroi ai.
Ndërsa, ministrja Mimoza Kusari-Lila tha se zhvillimi i infrastrukturës industriale është i rëndësishëm për rritjen e prodhimit dhe uljen e deficitit tregtar.
“Synojmë ta ulim deficitin tregtar, ta bëjmë zëvendësimin e produkteve të importuara dhe të rrisim cilësinë e eksporteve nga Republika e Kosovës”, tha Kusari-Lila.
Ajo bëri të ditur se Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë është duke punuar në aktivizimin e 16 zonave industriale në bashkëpunim me komunat dhe institucionet e tjera.
Kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, tha se qytetit i ka munguar për një kohë të gjatë një projekt i tillë dhe se sigurimi i pronës ka qenë rezultat i një pune të gjatë.
“Gjatë viteve, Podujevës i ka munguar një projekt i tillë. Pas një pune të gjatë kemi arritur ta sigurojmë pronën dhe, me ndihmën e Qeverisë, po krijojmë një mundësi të re për bizneset dhe zhvillimin ekonomik”, tha Bulliqi.
Sipas tij, lokacioni i parkut paraqet një përparësi për bizneset, për shkak të afërsisë me magjistralen Prishtinë–Podujevë, vijën kufitare me shtetin fqinj dhe Qendrën e Kompetencës, e cila pritet të kontribuojë me fuqi punëtore të kualifikuar.
"Me një vlerë prej 3.1 milionë eurosh, ky projekt do të jetë një nga investimet më të mëdha dhe më të rëndësishme për Komunën tonë, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim ekonomik dhe për bizneset", deklaroi Bulliqi.
Punimet në Parkun Industrial, i cili shtrihet në 30 hektarë, pritet të vazhdojnë deri në fillim të vitit 2028. /Telegrafi/