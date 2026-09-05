Peceta historike, këpucët e rekordit dhe fanellat e Botërorit: Thesaret e Messit
Karriera e Lionel Messit është e mbushur me momente historike, por për koleksionistët, një pjesë e kësaj historie mund të zotërohet edhe fizikisht.
Nga bileta e debutimit të tij deri te fanellat e veshura në triumfin e Argjentinës në Botërorin e Katarit, disa prej relikeve më të veçanta të yllit argjentinas kanë arritur vlera marramendëse në ankande.
5. Bileta e debutimit me Barcelonën – 49,200 dollarë
Në vendin e pestë është bileta nga debutimi i Messit me Barcelonën, në ndeshjen miqësore ndaj Portos më 16 nëntor 2003. Në atë ditë, pak tifozë në “Estadio do Dragao” mund ta imagjinonin se po shihnin paraqitjen e parë të njërit prej futbollistëve më të mëdhenj në histori.
Messi hyri në pjesën e dytë, ndërsa Barcelona humbi 2-0. Një biletë e vlerësuar nga PSA është shitur për 49,200 dollarë, duke e kthyer një kujtim të zakonshëm të një ndeshjeje miqësore në një relike të çmuar.
4. Fanella e “Remontadës” ndaj PSG-së – 200-400 mijë dollarë
Në vendin e katërt është fanella e veshur nga Messi në “Remontadën” historike ndaj Paris Saint-Germainit në vitin 2017.
Barcelona atëherë përmbysi humbjen 4-0 nga ndeshja e parë me një fitore 6-1, në një prej rikthimeve më të famshme në historinë e Ligës së Kampionëve.
Messi shënoi golin e katërt të katalunasve dhe fanella e tij nga ajo ndeshje, e verifikuar përmes fotografive nga PSA, u vlerësua në 200 deri në 400 mijë dollarë.
3. Këpucët me të cilat theu rekordin e Pele – 169 mijë dollarë
Në vendin e tretë janë këpucët me të cilat Messi theu rekordin e Pele për më së shumti gola me një klub.
Më 22 dhjetor 2020, Messi shënoi golin e tij të 644-t me Barcelonën dhe kaloi rekordin e legjendës braziliane, i cili kishte realizuar 643 gola për Santosin.
Këpucët, të cilat mbanin edhe emrat e bashkëshortes dhe fëmijëve të Messit, u nxorën në ankand nga Christie’s dhe u shitën për 169 mijë dollarë. Messi i kishte dhuruar ato për të mbledhur fonde për një spital në Barcelonë.
2. Peceta që lidhi Messin me Barcelonën – 964,450 dollarë
Në vendin e dytë qëndron një objekt që është shumë më tepër se një relike sportive: peceta mbi të cilën Barcelona vendosi të nënshkruante me 13-vjeçarin Messi.
Më 14 dhjetor 2000, drejtori sportiv i klubit, Carles Rexach, e hodhi në letër, mbi një pecetë, zotimin për ta transferuar talentin argjentinas. Ajo copë letre që shënoi fillimin e një prej historive më të mëdha të futbollit u shit në vitin 2024 për 964,450 dollarë.
Nuk është e firmosur nga Messi, por mbetet dokumenti fizik që lidhet me momentin kur gjithçka nisi.
1. Gjashtë fanellat nga Botërori i Katarit – 7.8 milionë dollarë
Në vendin e parë janë gjashtë fanella të veshura nga Messi gjatë Botërorit të Katarit 2022, turneut që për shumëkënd përfaqëson kulmin e karrierës së tij.
Koleksioni përfshinte fanella nga ndeshje të ndryshme të Argjentinës, përfshirë atë të pjesës së parë të finales kundër Francës. Aty ishin përjetësuar momente nga rrugëtimi i Messit në Katar, nga goli ndaj Meksikës dhe dueli dramatik me Holandën, deri te finalja e paharrueshme kundër Francës.
Ky koleksion u shit nga Sotheby’s në vitin 2023 për 7.8 milionë dollarë, duke u bërë larg relikja më e vlefshme e Messit në këtë listë.
Në fund të fundit, vlera e këtyre objekteve nuk qëndron vetëm te materiali i tyre. Ato janë dëshmi fizike të momenteve që kanë përcaktuar një epokë të futbollit – dhe, në rastin e pecetës, edhe të momentit kur ajo epokë nisi. /Telegrafi/