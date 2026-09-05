Faton Peci largohet nga drejtimi i degës së Guxo në Mitrovicë
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Faton Peci, nuk do të jetë më kryetar i degës së Guxo-s në Mitrovicë.
Peci ka njoftuar se drejtimin e degës së kësaj partie nga tani e tutje do ta marrë Enis Osmani, të cilit i ka uruar sukses në konsolidimin e mëtejshëm të subjektit politik.
Në një postim në Facebook, Peci ka falënderuar strukturat e Guxo-s në Mitrovicë për bashkëpunimin gjatë katër viteve, periudhë gjatë së cilës, përveç bashkëkryetar, ai ka drejtuar edhe degën e partisë.
“Për 4 vite, përveç bashkëkryetar, drejtova edhe degën e GUXO-s në Mitrovicë. Nga zemra, faleminderit për punën, përkushtimin e angazhimin e përbashkët”, ka shkruar Peci.
Ai ka përmendur edhe rezultatin e Guxo-s në zgjedhjet e fundit për Kuvendin Komunal, ku, sipas tij, subjekti doli i treti në garën për asamble.
Peci ka vlerësuar gjithashtu partneritetin me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe Lëvizjen Vetëvendosje, duke thënë se ky bashkëpunim ishte vendimtar për ndryshimin e qeverisjes në Mitrovicë.
“Bashkë do të vazhdojmë. Kryetarit të ri të degës së GUXO-s në Mitrovicë, Enis Osmani, dhe ekipit të tij i uroj sukses në konsolidimin e mëtejshëm të partisë”, ka shkruar ai./Telegrafi/