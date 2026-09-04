Një person është arrestuar në Mitrovicë pas hetimeve lidhur me dyshimet për organizim të skemave piramidale dhe bixhoz të paligjshëm.

Në raportin policor bëhet e ditur se janë kontrolluar dy lokacione në pronësi të personit të dyshuar me ku janë gjetur dhe konfiskuar prova materiale si në vijim: 41.655 euro, 20 franga zvicerane, dy telefona USB, Lop-Top, 10 vula të ndryshme, 49 kartela gërvishtëse, etj.

“Mitrovicë 18.05.2026 – Koha NN. Pas një pune hetimore lidhur me rastin, është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar. Janë kontrolluar dy lokacione në pronësi të personit të dyshuar me ku janë gjetur dhe konfiskuar prova materiale si në vijim: 41.655 euro, 20 franga zvicerane, dy telefona USB, Lop-Top, 10 vula të ndryshme, 49 kartela gërvishtëse, një veturë, si dhe si dëshmi tjera që lidhen me rastin”, thuhet në raport.

Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje për 48 orë.

Rasti po hetohet. /Telegrafi/

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