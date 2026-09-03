Motra e Laurent Krasniqit prek me fjalët emocionuese dedikuar vëllait të ndjerë: S'di qysh kam me vazhdu të jetoj pa ty
Laurent Krasniqi është përcjellë sot për në banesën e fundit, një ditë pasi humbi tragjikisht jetën në një aksident me motor në Prishtinë.
Vdekja e papritur e influencerit të njohur ka lënë pas dhimbje të madhe te familjarët, miqtë dhe ndjekësit e tij, të cilët për vite me radhë e kanë ndjekur aktivitetin e tij në rrjetet sociale.
Pas ceremonisë së varrimit, motra e Laurentit ka ndarë në Instagram një fotografi të të ndjerit, krahas së cilës ka shkruar një dedikim prekës për vëllanë e saj.
“Oj dashnia e motrës që ma thave shpirtin, s’di qysh kom me vazhdu me jetu pa ty, vllau jem”, ka shkruar ajo.
Foto: Xhen Krasniqi/InstaStory
Fjalët e saj të dhimbshme pasqyrojnë boshllëkun e madh që ka lënë ndarja e parakohshme e Laurentit nga jeta.
Ndërkohë, pas lajmit tragjik, rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi dhe kujtime nga miqtë, të njohurit dhe ndjekësit e tij.
Laurent Krasniqi ishte bërë i njohur për publikun përmes rrjeteve sociale, ndërsa më pas mori pjesë edhe në Big Brother VIP Kosova, ku u bë një nga personazhet e njohura të këtij formati. /Telegrafi/