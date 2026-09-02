Baby Burgers - tash edhe me pulë
Baby Burgers është shndërruar në një prej produkteve më të kërkuara te Burger King - tre burgerë të njohur, në një version më të vogël, të gjithë në një kuti. Ideja ishte e thjeshtë: pse të zgjedhësh vetëm një shije kur mund t'i provosh të gjitha?
Tani kjo kuti vjen me diçka të re. Baby Steakhouse, njëri prej tre burgerëve në kuti, deri tash ka qenë me mish viçi. Burger King ka menduar t'ju sjellë edhe shijen e pulës, duke e ruajtur atë intensitet që e ka bërë kaq të pëlqyer.
Pra, në kuti tani i keni:
Baby Whopper - origjinali gjithmonë i pëlqyer, Baby Big King - klasiku në version më të vogël, Baby Steakhouse me pulë – produkti i ri, për ata që duan diçka më të lehtë.
Kjo e bën kutinë edhe më të kompletuar, sepse tani ka diçka për të gjithë - qofshin dashamirës të viçit apo të pulës. E njëjta ide praktike, po me një shije më shumë për të eksploruar.
E keni provuar me shije viçi? Tani është koha ta provoni edhe me pulë.
Vizitoni Burger King dhe provoni produktin e ri të Baby Burgers