Afati i dytë hap mundësinë e madhe për studime në Kolegjin AAB – mijëra studentë, zgjedhja e parë: AAB!
Për maturantët që i janë nënshtruar Provimit të Maturës në afatin e dytë, rruga drejt studimeve universitare vazhdon me mundësi të reja. Kolegji AAB ka hapur dyert për studentët e rinj, duke u ofruar mundësinë që të zgjedhin një program studimi në përputhje me talentin, ambiciet dhe synimet e tyre profesionale.
Studentët mund të orientohen drejt fushave të ndryshme, nga teknologjia, ekonomia dhe drejtësia, deri te shkencat shëndetësore, komunikimi, arti, gjuhët dhe sporti, duke ndërtuar që sot bazën e profesionit që dëshirojnë ta ushtrojnë nesër.
Në AAB, studimet nuk kufizohen vetëm në ligjërata. Studentët bëhen pjesë e projekteve praktike, aktiviteteve profesionale, trajnimeve, konferencave dhe mundësive që i afrojnë me tregun e punës që gjatë periudhës së studimeve.
Për maturantët e afatit të dytë, ky është momenti për të mos e lënë të ardhmen në pritje.
REGJISTROHU TANI – SEPSE EDHE NË AFATIN E DYTË, ZGJEDHJA E PARË ËSHTË AAB!
Apliko tani: https://applyonline.aab-edu.net/
Tel: 048-999-006