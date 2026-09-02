Eventi elitar “Porsche x Frauscher” bashkoi rajonin në Porto Montenegro
Marina e luksoze Porto Montenegro ishte mikpritëse e eventit rajonal “Porsche x Frauscher”, i organizuar posaçërisht për klientë nga disa vende të rajonit, midis të cilëve edhe përfaqësues dhe të ftuar nga Maqedonia, të organizuar përmes Porsche Center Skopje.
Ky event unik bashkoi inxhinierinë superiore në rrugë dhe elegancën e patëmetë në ujë. Të ftuarit patën mundësinë ekskluzive të ishin të parët që përjetuan performancën jashtëzakonshme të skafit të ri elektrik nga marka prestigjioze Frauscher, i zhvilluar në bashkëpunim direkt me Porsche, i cili vendos standarde të tëra të reja në nautikën e luksit.
Eventi elitar “Porsche x Frauscher” bashkoi rajonin në Porto Montenegro telegrafi.com
Përveç aktiviteve ujore plot adrenalinë, programi përfshinte edhe xhiro testuese me të gjithë gamën e automjeteve të markës Porsche. Të apasionuarit pas shpejtësisë dhe dizajnit vrhunor patën mundësinë të ndjenin nga dora e parë fuqinë, dinamikën dhe luksin e pakompromis që ofrojnë modelet më të reja të Porsche përgjatë rrugëve piktoreske rreth Gjirit të Kotorrit (Boka Kotorska).
Kurora e këtij meventi multisenzorial ishte mbrëmja gala ekskluzive e mbajtur në zemër të marinës. Në një atmosferë me ambient të sofistikuar, të ftuarit shijuan specialitete gastronomike të nivelit të lartë, pije të përzgjedhura dhe mundësinë për rrjetëzim me adhurues të luksit dhe adrenalinës nga i gjithë rajoni.
“Qëllimi ynë me këtë event ishte t'u ofronim klientëve tanë më shumë se një përvojë të zakonshme — një zhytje të plotë në botën e Porsche ku performanca, qëndrueshmëria dhe stili i jetesës premium bashkohen. Të ftuarit nga Maqedonia patën mundësinë të matchohen dhe të jenë pjesë e një prej ngjarjeve më ekskluzive në rajon këtë vit dhe të shohin nga afër se si vizioni i Porsche për të ardhmen transmetohet nga pistat direkt në ujë”, deklaruan nga Porsche Center Skopje.
Eventi “Porsche x Frauscher” konfirmoi edhe një herë përkushtimin e markës ndaj krijimit të përvojave të papërsëritshme për klientët e saj besnikë, duke vendosur matës të rinj për ngjarjet luksoze në vend dhe në rajon.