Gjashtë deputetë të LDK-së kundër Sejdiut, Kurti paralajmëron deklarim pas mbledhjes së Grupit Parlamentar
Pas deklaratës së kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku se gjashtë deputetë të kësaj partie nuk do ta votojnë Bekim Sejdiun për president të Kosovës, ka folur kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti.
Kurti tha se vullnetin për marrëveshje që të zgjedhin president e kanë shndërruar me LDK-në me emrin e përveçëm të profesor, Bekim Sejdiut.
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Por ai tha se në lidhje me këtë do të flas pas takimit që do të mbajë me Grupin parlamentar të LVV-së.
“Vullnetin për marrëveshje që të zgjedhim president/te të rinj e kemi shndërruar me LDK-në me emrin e përveçëm të profesor Bekim Sejdiut. Mbrëmë kemi pas takim me kryesinë e LVV-së dhe tash po shkojë në mbledhjen e Grupit Parlamentar dhe më pas do ju drejtohem”, ka thënë Kurti. /Telegrafi/