Rutte, Burnham dhe Meloni në mbështetje të Gjermanisë pas sulmit hibrid rus në Leipzig
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, kryeministri britanik Andy Burnham dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni kanë shprehur mbështetjen e tyre të plotë për Gjermaninë pas sulmit hibrid rus në Leipzig më 4 gusht.
Rutte tha se NATO qëndron në “solidaritet të plotë” me Gjermaninë, duke theksuar se provat për përfshirjen ruse janë të qarta.
“Sapo fola me kancelarin gjerman Friedrich Merz. NATO qëndron në solidaritet të plotë me Gjermaninë pas sulmit hibrid rus në Leipzig më 4 gusht. Provat janë të qarta dhe mirëpres masat e paralajmëruara nga Gjermania si përgjigje ndaj këtij sulmi”, deklaroi ai.
Rutte shtoi se NATO do të vazhdojë të forcojë kapacitetet për të parandaluar dhe përballuar çdo kërcënim ndaj vendeve anëtare, përfshirë veprimet dashakeqe të ngjashme me ato të raportuara në Leipzig dhe në vende të tjera të Aleancës.
“Përpjekjet e Rusisë për të na frikësuar, për të minuar unitetin tonë dhe gatishmërinë tonë për të mbështetur Ukrainën janë të kota dhe do të dështojnë”, tha Rutte, duke ritheksuar mbështetjen e palëkundur të NATO-s për Ukrainën dhe angazhimin për mbrojtjen kolektive.
Burnham: Sulm i paturpshëm dhe i pamatur
Edhe kryeministri britanik Andy Burnham shprehu mbështetjen e plotë për Gjermaninë, duke e cilësuar sulmin rus si “të paturpshëm dhe të pamatur”.
“Mbretëria e Bashkuar qëndron plotësisht përkrah Gjermanisë pas sulmit të paturpshëm dhe të pamatur rus në Leipzig. Përpjekjet e Rusisë për të minuar vendosmërinë tonë të përbashkët dhe gatishmërinë për të mbështetur Ukrainën janë të kota dhe të dënuara të dështojnë”, deklaroi Burnham.
Ai tha se angazhimi britanik për mbështetjen e Ukrainës në mbrojtje ndaj pushtimit rus është “i fortë dhe i palëkundur”.
Sipas tij, masat e ndërmarra nga qeveria gjermane tregojnë se çdo sulm i kësaj natyre do të marrë një përgjigje të qartë.
“Ne nuk do të heqim dorë nga vendosmëria jonë për të parandaluar sulmet ndaj lirisë dhe sigurisë sonë”, tha Burnham.
Meloni: Siguria e aleatëve është siguria e të gjithëve
Në mbështetje të Gjermanisë doli edhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni, e cila tha se Italia qëndron plotësisht përkrah Berlinit.
“Italia qëndron plotësisht me Gjermaninë pas sulmit hibrid rus në Leipzig. Siguria e aleatëve tanë është siguria e të gjithëve ne”, tha Meloni.
Ajo paralajmëroi se përpjekjet për të frikësuar aleatët apo për të krijuar përçarje mes tyre nuk do të kenë sukses.
“Veprimet hibride kundër cilitdo prej nesh janë arsye për shqetësim për të gjithë ne dhe ndaj tyre do të përgjigjemi të bashkuar”, u shpreh kryeministrja italiane.
Meloni theksoi gjithashtu rëndësinë e ruajtjes së unitetit, bashkëpunimit të ngushtë dhe një kapaciteti të besueshëm parandalues për mbrojtjen e sigurisë së qytetarëve.
Deklaratat e tre liderëve evropianë vijnë pasi Gjermania njoftoi masa në përgjigje të asaj që e cilëson si sulm hibrid rus në Leipzig. /Telegrafi/