Gjermania akuzon drejtpërdrejt Rusinë për sulmin në aeroportin e Leipzigut
Një shërbim sekret rus dyshohet se qëndron pas tentativës për sulm me dron në aeroportin Leipzig/Halle.
Qeveria gjermane pritet t’i bëjë publike sot gjetjet e saj. Ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt dhe ministri i Jashtëm Johann Wadephul pritet të dalin para mediave.
Sipas informacioneve të revistës DER SPIEGEL, hetimet kanë sjellë prova të mjaftueshme për të lidhur tentativën për sulm me një shërbim sekret rus.
Informacionet për një ose më shumë persona të dyshuar për përfshirje në këtë akt janë konsoliduar aq shumë, saqë Qeveria gjermane synon t’i bëjë publike sot dhe t’ia atribuojë zyrtarisht sulmin një shërbimi sekret rus. Me këtë, Gjermania do ta akuzonte për herë të parë drejtpërdrejt Rusinë për një sulm të tillë në territorin gjerman.
Ende nuk dihet se për cilin shërbim sekret rus bëhet fjalë dhe çfarë konsekuencash konkrete synon të nxjerrë Qeveria gjermane nga ky atribuim, shkruan DER SPIEGEL.
Brenda qeverisë gjermane, ditët e fundit është diskutuar intensivisht për një paketë masash ndëshkuese ndaj organeve shtetërore ruse, të dyshuara për përfshirje në tentativën për sulm.
Sipas informacioneve, Gjermania planifikon të dëbojë diplomatë të tjerë rusë. Gjithashtu është diskutuar mbyllja e konsullatës së përgjithshme ruse në Bonn, e cila është e fundit e këtij lloji që ende funksionon në Gjermani.
Në shqyrtim është edhe mbyllja e «Shtëpisë Ruse» në Berlin. Edhe pse zyrtarisht është institucion kulturor, ajo dyshohet se përdoret edhe nga shërbimet sekrete ruse.
Megjithatë, Qeveria gjermane nuk dëshiron për momentin ta përfshijë NATO-n në këtë çështje, për shembull përmes konsultimeve sipas Nenit 4 të Traktatit të Aleancës, njofton DER SPIEGEL.
Një dron i pajisur me eksploziv u zbulua natën mes 4 dhe 5 gushtit në zonën e sigurisë së aeroportit Leipzig/Halle, mes avionëve ukrainas të transportit të mallrave të tipit Antonov.
Hetuesit dyshojnë se droni është përplasur me njërin prej avionëve. Më vonë, një pjesë e kuadrokopterit u gjet mbi krahun e një Antonovi, pranë rezervuarëve të karburantit.
Droni u gjet i rrëzuar në tokë. Mekanizmi i ndezjes së eksplozivit duket se nuk ka funksionuar. /Telegrafi/