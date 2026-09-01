Dronët, raketat Patriot dhe miliardat për Ukrainën në qendër të debatit të BE-së
Ministrat e Mbrojtjes të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Irlandë, ndërsa siguria e Evropës dhe mbështetja për Ukrainën pritet të dominojnë diskutimet.
Takimi zhvillohet në një periudhë kur Evropa po përballet me një rritje të incidenteve të dyshuara të sabotazhit dhe sulmeve me dronë, transmeton Telegrafi.
Në qendër të vëmendjes është edhe një incident në aeroportin Leipzig/Halle të Gjermanisë, ku raportohet se një dron i pajisur me eksploziv është gjetur pranë një avioni ukrainas që transportonte furnizime ushtarake. Berlini pritet ta fajësojë zyrtarisht Rusinë për incidentin.
Ministrja e Jashtme e Suedisë, Maria Malmer Stenergard, e përshkroi situatën si më seriozen e sigurisë në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. Ndërkohë, një tjetër çështje e nxehtë është sistemi raketor Patriot.
Ukraina po kërkon më shumë interceptorë për të mbrojtur qytetet dhe infrastrukturën e saj nga sulmet ajrore ruse. Sytë janë veçanërisht te Greqia dhe Spanja, të cilat kanë ende rezerva të konsiderueshme të raketave Patriot dhe mund të përballen me presion nga Brukseli për t’i transferuar ato te Kievi.
Por diskutimet nuk ndalen te armët. BE-ja po përballet gjithashtu me pyetjen se si do ta financojë Ukrainën në muajt dhe vitet e ardhshme.
Kredia prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, e miratuar nga BE-ja, tashmë konsiderohet e pamjaftueshme përballë kostove në rritje të luftës.
Suedia, Holanda, Spanja dhe Polonia po kërkojnë që Komisioni Evropian të shqyrtojë sërish përdorimin e aseteve shtetërore ruse të ngrira në Evropë për të financuar Ukrainën.
Pjesa më e madhe e këtyre aseteve mbahet në Belgjikë, përmes depozitarit financiar Euroclear, dhe Brukseli është përballur me paralajmërime për rreziqe ligjore dhe financiare.
“Nuk po i japim Ukrainës mbështetje të mjaftueshme”, tha ministrja suedeze, duke shtuar se alternativa që mbetet janë asetet e ngrira ruse.
Mes dronëve, raketave Patriot dhe miliarda eurove, Evropa po përballet me një vendim strategjik: sa larg është e gatshme të shkojë për të mbështetur Ukrainën dhe për të forcuar mbrojtjen e saj përballë Rusisë. /Telegrafi/