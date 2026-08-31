Marrëveshja LVV-LDK për presidentin, Bekim Sejdiu emri i dakorduar - reagime pro dhe kundër
- 31/08/2026 17:14- Harry Bajraktari përshëndet marrëveshjen LVV-LDK për Bekim Sejdiun
- 31/08/2026 16:17- Përflitej edhe vetë për president, Haki Demolli përshëndet kandidaturën e Bekim Sejdiut
- 31/08/2026 15:44- Jepni mendimin tuaj nëpërmjet votës
- 31/08/2026 16:00-Dakordimi për presidentin, ja kur mund të formohen institucionet e reja
- 31/08/2026 15:54-Bekim Sejdiu për president, “Albanians for America” u bën thirrje deputetëve ta votojnë
- 31/08/2026 15:28- Hoti del kundër Sejdiut për president
- 31/08/2026 15:26- Haxhiu mirëpret marrëveshjen për presidentin
- 31/08/2026 15:24- Osmani mbështet Bekim Sejdiun për president
- 31/08/2026 15:22- Bekim Sejdiu pranon kandidaturën për president
- 31/08/2026 15:17- Zyrtarizohet marrëveshja LVV-LDK, Bekim Sejdiu propozohet për president
Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur të hënën marrëveshje për kandidatin e përbashkët për President të Republikës së Kosovës.
Kandidati i dakorduar është profesori doktor Bekim Sejdiu, emër jo-partiak, i cili ka pranuar kandidaturën dhe ka deklaruar se është vënë në shërbim të shtetit dhe qytetarëve.
Marrëveshja është arritur pas takimeve të vazhdueshme ndërmjet kryetarit të LVV-së, Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Menjëherë pas publikimit të marrëveshjes kanë nisur edhe reagimet politike.
Derisa disa figura e kanë mirëpritur dhe mbështetur kandidaturën e Sejdiut, brenda LDK-së janë shfaqur edhe kundërshtime.
Telegrafi do t’ju sjell të gjitha zhvillimet, deklaratat dhe reagimet pas marrëveshjes.
31/08/2026 17:14- Harry Bajraktari përshëndet marrëveshjen LVV-LDK për Bekim Sejdiun
Veprimtari shqiptaro-amerikan, Harry Bajraktari, ka përshëndetur marrëveshjen e arritur mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e ambasadorit dhe profesorit Bekim Sejdiu për President të Republikës së Kosovës.
Bajraktari e ka cilësuar marrëveshjen për tejkalimin e ngërçit politik si “lajm të mrekullueshëm për Kosovën”.
Ai ka vlerësuar se Sejdiu do t’i ofrojë Kosovës një president serioz dhe të përgatitur, me përvojë në fushën juridike, shtetërore, akademike dhe diplomatike.
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31/08/2026 16:17- Përflitej edhe vetë për president, Haki Demolli përshëndet kandidaturën e Bekim Sejdiut
Ish-ministri i Drejtësisë dhe ish-ministri i FSK-së, Haki Demolli, ka përshëndetur nominimin e profesorit universitar Bekim Sejdiu si kandidat për president të Republikës së Kosovës.
Demolli, i cili ditëve të fundit ishte përmendur gjithashtu si një prej emrave të mundshëm për këtë post, i ka uruar Sejdiut sukses në garën për kreun e shtetit.
Në një reagim të tij, Demolli e ka cilësuar Sejdiun si “profesor dhe koleg të nderuar”, duke thënë se e gëzon fakti që një prej kolegëve të rinj të Fakultetit Juridik po merr përsipër një përgjegjësi të lartë shtetërore.
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31/08/2026 15:44- Jepni mendimin tuaj nëpërmjet votës
31/08/2026 16:00-Dakordimi për presidentin, ja kur mund të formohen institucionet e reja
Dakordimi mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president pritet t’i hapë rrugë procesit të formimit të institucioneve të reja.
Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Naim Jakaj, thotë se hapi i parë duhet të jetë vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit, në mënyrë që të funksionalizohet legjislatura e njëmbëdhjetë.
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31/08/2026 15:54-Bekim Sejdiu për president, “Albanians for America” u bën thirrje deputetëve ta votojnë
Organizata “Albanians for America” ka mirëpritur marrëveshjen ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për nominimin e Prof. Dr. Bekim Sejdiut për President të Republikës së Kosovës.
Në një deklaratë, organizata ka vlerësuar përvojën akademike dhe profesionale të Sejdiut, duke theksuar angazhimin e tij ndaj shtetësisë së Kosovës, vlerave demokratike dhe forcimit të pozitës ndërkombëtare të vendit.
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31/08/2026 15:28- Hoti del kundër Sejdiut për president
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka deklaruar se nuk do ta mbështesë kandidaturën e Bekim Sejdiut për president të Kosovës, të propozuar përmes marrëveshjes mes LDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje.
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31/08/2026 15:26- Haxhiu mirëpret marrëveshjen për presidentin
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, e ka cilësuar dakordimin si një hap të rëndësishëm drejt tejkalimit të ngërçit politik dhe funksionalizimit të plotë të institucioneve.
Për ta lexuar reagimin e plotë të Haxhiut: Kliko këtu.
31/08/2026 15:24- Osmani mbështet Bekim Sejdiun për president
Ish-presidentja e Kosovës dhe deputetja e zgjedhur e LDK-së, Vjosa Osmani, ka shprehur mbështetjen e saj për kandidaturën e profesor doktor Bekim Sejdiut për president të Republikës së Kosovës.
Osmani e ka vlerësuar Sejdiun si një profesionist të dëshmuar dhe figurë me integritet, duke thënë se ai përfaqëson seriozitetin dhe vizionin që kërkon posti i presidentit.
Për ta lexuar reagimin e saj të plotë: Kliko këtu.
31/08/2026 15:22- Bekim Sejdiu pranon kandidaturën për president
Bekim Sejdiu ka konfirmuar se ka pranuar propozimin për të kandiduar për president të Kosovës, pasi Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur pajtueshmëri për emrin e tij.
Për të lexuar deklaratën e plotë të tij: Kliko këtu.
31/08/2026 15:17- Zyrtarizohet marrëveshja LVV-LDK, Bekim Sejdiu propozohet për president
Profesori doktor Bekim Sejdiu është emri për të cilin janë dakorduar kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, dhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, në kuadër të diskutimeve për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Abdixhiku ka bërë të ditur para mediave pas takimit me Kurtin se nga 9 korriku janë zhvilluar takime dhe diskutime të vazhdueshme për çështjen e presidentit.
Ai tha se bisedimet nuk kanë qenë të lehta, por kanë qenë shteruese dhe se palët kanë qenë të përkushtuara për të gjetur një emër konsensual.
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