Përflitej edhe vetë për president, Haki Demolli përshëndet kandidaturën e Bekim Sejdiut
Ish-ministri i Drejtësisë dhe ish-ministri i FSK-së, Haki Demolli, ka përshëndetur nominimin e profesorit universitar Bekim Sejdiu si kandidat për president të Republikës së Kosovës.
Demolli, i cili ditëve të fundit ishte përmendur gjithashtu si një prej emrave të mundshëm për këtë post, i ka uruar Sejdiut sukses në garën për kreun e shtetit.
Në një reagim të tij, Demolli e ka cilësuar Sejdiun si “profesor dhe koleg të nderuar”, duke thënë se e gëzon fakti që një prej kolegëve të rinj të Fakultetit Juridik po merr përsipër një përgjegjësi të lartë shtetërore.
“Si profesor i Fakultetit Juridik, më gëzon tej mase fakti që një nga kolegët tanë të rinj po merr përsipër një sfidë kaq të rëndësishme dhe një përgjegjësi kaq të lartë shtetërore”, ka shkruar Demolli.
Ai ka theksuar se gjatë viteve të punës akademike kanë ndarë përvoja dhe njohuri juridike, si dhe përkushtimin ndaj arsimit universitar dhe së ardhmes së Kosovës.
Demolli i ka uruar Sejdiut mbi të gjitha sigurimin e besimit dhe mbështetjes së deputetëve të Kuvendit për zgjedhjen në postin e presidentit.
“Njëherësh i uroj që ta udhëheqë Republikën e Kosovës me dinjitet, urtësi, integritet dhe përkushtim, duke i shërbyer interesit të Republikës së Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj”, ka deklaruar ai.
Në fund, Demolli i ka uruar Sejdiut suksese në këtë sfidë, duke e përmbyllur mesazhin me urimin: “Të priftë e mbara!”./Telegrafi/